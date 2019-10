Reconoce Gobernadora labor y compromiso de los Camineros

Compartir ! tweet





* Celebra con ellos en el marco de su día que es este 17 de octubre

* Entrega uniformes a trabajadores de la Junta de Caminos del Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora, octubre 16 de 2019.- La labor y dedicación de los trabajadores de la Junta de Caminos del Estado de Sonora (JCES), ha permitido que Sonora haya pasado de tener unas carreteras destrozadas al inicio de la administración, a más de 3 mil 600 kilómetros de carreteras rehabilitadas, en excelente estado y en constante conservación, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al reconocer al personal de la JCES, en el marco de la celebración del Día del Caminero 2019.

Al destacar que Trabajo Llama Trabajo, la mandataria señaló que la conservación y rehabilitación de las carreteras y caminos es de vital importancia para el estado, ya que conectan destinos, propician un mejor desarrollo para la entidad y fortalecen la movilidad, educación, salud y seguridad, lo cual es fundamental y muy valioso para Sonora.

Acompañada por los trabajadores de la JCES, Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur); y Manuel Ibarra Salgado, director general de la JCES, la mandataria estatal resaltó la participación de los trabajadores para concretar el Rescate Carretero de Sonora.

“Gracias a todo el personal de esta Junta Local de Caminos, pero sobre todo, a los que están allá en la carretera, en el camino vecinal, trabajándole duro para sacar adelante las carreteras que nos acercan, que nos dan seguridad, que nos dan arraigo con nuestras familias y, sobre todo, que también hacen que sea mucho más transitable para las ambulancias; es que es todo, las carreteras estatales son todo, los caminos son todo, si no hay caminos no llegas a ningún lado aquí en Sonora”, resaltó.

En cuatro años, más del 70 por ciento de estos se han rehabilitado y hoy están en excelente estado, gracias al compromiso del personal que ha hecho un gran esfuerzo.

La gobernadora Pavlovich indicó que, cumpliendo también con su compromiso de otorgarle las herramientas dignas para que realicen sus labores en mejores condiciones, se concretó, gracias al apoyo de Grupo México, la entrega de uniformes y equipamiento para el personal de campo de la JCES, que desde hace más de 10 años no recibía una renovación del mismo.

“Es un tema de justicia para la gente y ahorita estamos entregando uniformes para la gente de campo que tanta falta les hacía”, aseguró.

Manuel Ibarra Salgado agradeció el apoyo y compromiso de la gobernadora Pavlovich hacia la Junta de Caminos, y resaltó la importancia del personal de la dependencia, al siempre estar listos para cualquier contingencia o labor, además, por conservar en buen estado los caminos de Sonora.

“El día de hoy refrendamos el compromiso que tenemos con su gobierno. Gobernadora, después de toda la inversión y de todo lo que se ha hecho durante su gestión, es responsabilidad de nosotros conservarlo y, en el mejor de los casos, engrandecerlo”, enfatizó.

Por su parte, Marcos Erasmo Maldonado Leal, integrante de la JCES, también agradeció a la mandataria estatal por su apoyo y por su interés en conservar su seguridad, por lo que, a nombre de todo el personal, reafirmó el compromiso de la JCES para mantener los caminos de Sonora, cómodos y seguros.

Durante el evento, la gobernadora Pavlovich entregó reconocimientos a trabajadores con 15, 20 y 30 años de servicio en la dependencia, además de otorgar de manera simbólica los uniformes y equipamiento a personal de distintas residencias de la entidad.

Presentes: Francisco López Guerra e Irma Potes González, director de Sustentabilidad y directora de Desarrollo Comunitario de Grupo México, respectivamente.