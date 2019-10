Politica Regional

Compartir ! tweet





Durazo: Se cambió mando en municipios (como en Cajeme) propuesto por Ejército

“Morena Sonora se refundará”: Adolfo Salazar, virtual dirigente estatal de Morena

Rechazó exista una imposición o un “dedazo” Alfonso Durazo Montaño en la dirigencia

Vencen el 31 de diciembre de este año, credenciales de elector 2019, informa el INE

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, declaró que se está apoyando en materia de seguridad a los municipios sonorenses de Hermosillo, Empalme, Guaymas y Ciudad Obregón, donde hay cambio de mandos propuestos por el Ejército y la Marina.

“Asumimos la corresponsabilidad de apoyar a los estados y municipios, en el caso de Sonora, específicamente estamos apoyando al municipio de Hermosillo, Guaymas, Empalme y Obregón, en estos específicamente hay incluso mandos propuestos bien por el Ejército o bien por la Marina”, expresó.

Explicó que el objetivo del cambio de mandos es garantizar, primeramente, que el mando policial está comprometido exclusivamente con a ciudadanía y que no hay complicidad con los grupos criminales en la entidad”, sostuvo ayer martes tras el lunes trágico de la emoscada en Michoacán donde murieron 14 policias estatales.

Antes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno brindará el apoyo a los gobiernos locales, pero claro que sin letalidad, porque las masacres ya se acabaron, caray, el Peje ni viendo atinada, entonces como llamarle a esa emboscada cobarde por parte de grupos delincuenciales?

En entrevista exclusiva para un medio estatal en Internet, el hoy Consejero Distrital y aspirante a dirigir Morena Sonora, Adolfo Salazar Razo, expresó que alcanzar estas metas no son un proyecto personal sino de servir al Movimiento de Regeneración Nacional, a sus integrantes y a la sociedad en general.

“Mi único interés es la unidad en Morena y abonar a la Cuarta Transformación para que México sea un mejor lugar para vivir, si alguien más representa una mejor opción para este fin yo me retiro, Morena se refundará”, asentó el joven politico.

Ante esta determinación, “primero el pasado 2 de octubre presenté mi renuncia como secretario técnico en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar primero un espacio como Consejero de mi partido y después el día 10 de noviembre, buscar la presidencia estatal de Morena”.

Expuso que “no tengo intereses personales, mi principal interés es servir, no existe imposición ni ´dedazo´ en este proceso interno de Morena, existe democracia y si alguien más representa la unidad y a la mayoría seré el primero en renunciar y trabajar para fortalecer a mi partido y su proyecto ciudadano”.

Salazar Razo, de quien se dice es avanzada de Alfonso Durazo Montaño en sus aspiraciones para la gubernatura en el 2021, dijo además que “lo más importante en estos días es buscar la unidad dentro de un proceso transparente, sano, donde el respeto y el cumplimiento a los estatutos de Morena sean una prioridad”.

Agregó que “el proceso al interior de Morena se está dando como lo marcan los tiempos y todos tenemos el mismo derecho a aspirar a servir desde la Presidencia estatal de Morena a la sociedad en general”, si, pero caerian en el mismo error de no sabe donde empieza el partido y donde termina el gobierno.

Insistió en que “el partido es más importante que cualquier aspiración personal, por ello en el caso de que algún compañero o compañera garantice la unidad de mi partido seré el primero en reconocerlo y lo apoyaré con todo gusto”.

Rechazó tajantemente que dentro de Morena exista una imposición o un “dedazo” por parte del actual secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, por lo que reiteró que es un proceso democrático a nivel nacional.

Vencen el 31 de diciembre, credenciales de elector 2019

El Instituto Nacional Electoral en Sonora, hizo un llamado a los ciudadanos que cuenten con credencial de electoral con vigencia hasta el año 2019, se acerquen a los módulos para renovar el documento.

En otros asuntos, la Vocal del Registro Federal de Electores dn Sonora, Luz Elena Flores Sánchez, informó ayer martes. que las credenciales con esta fecha solo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre, pues a partir del 1 de enero de 2020 ya no tendrá validez para identificación o realización de trámites donde se les solicite.

Para identificar la fecha de caducidad o vencimiento, esta viene en la parte baja adverso de la credencial, y a los que se les venza este año, tendrán que acudir para solicitar una nueva a los módulos más cercanos previa cita que podrán hacer en la página del INE, www.ine.mx o llamar al teléfono INETEL, sin costo al 800 433 2000.

Ante la proximidad de la fecha de vencimiento, se hace el llamado para que lo hagan lo más pronto posible pues los tiempos están marcados para realizar este trámite en lo que resta del año, sin que se tenga contemplado alguna prorroga, de no hacerlo se quedarán sin credencial de identificación del INE hasta que se haga nuevo trámite de reposición.