Inicia Gobernadora nuevo modelo de transporte público incluyente con 32 unidades adaptadas

* Serán incorporadas a cada una de las rutas del transporte público para atender a usuarios con alguna discapacidad

* Con esta entrega se completan las 263 unidades nuevas totalmente equipadas que las empresas se comprometieron a poner en operación

Hermosillo, Sonora, octubre 15 de 2019.- Hoy en día los hermosillenses cuentan con un transporte digno, unidades nuevas en todas las rutas, y a partir de este martes, con 32 camiones adaptados para personas con discapacidad, lo que convierte a la capital sonorense en la primera ciudad del país que incluye al menos una unidad con estas características por ruta, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Acompañada por Jorge Güereca Mada, presidente de la fundación Por un Mejor Andar; Luis Zepeda, paratleta; el niño Jesús Ángel Sánchez Vázquez; y el joven Alfredo Eduardo Durazo Valencia, la mandataria estatal aseguró que atienden un tema de justicia social, a fin de que las personas discapacitadas tengan la opción de movilidad en el transporte público, para que puedan asistir a sus terapias o cualquier punto de la ciudad.

“Tenemos que seguir aumentando la confianza de la gente en que hoy tenemos un transporte digno para los hermosillenses, estos 32 camiones que se incorporan a todas las rutas para tener un transporte digno para las personas con discapacidad, para mí es algo muy importante, es un tema de justicia social un tema de poner el suelo, pues no parejo, pero medio parejo, porque sé el día a día que enfrentan todos los días las personas con discapacidad y el trabajo que tienen que hacer, el esfuerzo para poder moverse en una ciudad”, señaló.

Carlos Morales Buelna, director general del Transporte, informó que se trata de la última etapa del Sistema Integral de Transporte, en la cual las empresas encargadas del transporte público cumplieron el compromiso de contar con unidades nuevas y totalmente equipadas para las necesidades del usuario.

“Iniciamos la etapa final de este Sistema Integral de Transporte, en el cual, junto con las empresas usted va a entregar 32 unidades que están equipadas para atender a las personas con alguna discapacidad, o que tienen problemas de movilidad, estas 32 unidades se incluyen en el plan operativo de Hermosillo, y con ellas se completan las 263 unidades nuevas que las empresas están entregando completamente equipadas con tecnología”, indicó.

Jorge Coxtinica Aguilar, representante de la empresa Movilidad Integral de Hermosillo, expuso que 64 operadores del transporte recibieron capacitación por parte del Sistema DIF Sonora para brindar la mejor atención a los usuarios en un tiempo estimado de 3 a 5 minutos para ayudarlos a subir y descender de los camiones.

Las 32 unidades son completamente nuevas, cuentan con rampas especiales para personas con discapacidad, tecnología de punta, aire acondicionado y cinturones para un traslado más seguro.

La señora Elisa Vázquez Álvarez, mamá de Jesús Ángel, expuso que anteriormente perdió terapias y consultas médicas al no contar con una opción de transporte, pero ahora considera es una bendición el tener camiones adaptados para subir y bajar la silla de ruedas de su hijo.

“Me siento muy contenta, me siento muy bien; porque era motivo de no poder llevar al niño a ninguna parte, he perdido terapias, he perdido consultas, ya con esto es una bendición para mí como madre de un niño especial, es una bendición”, expresó.

Presentes: Miguel Pompa, secretario de Gobierno; Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Karina Zárate Félix, directora general de DIF Sonora; y Luis Fernando Pérez Pumarino, director de Femot.