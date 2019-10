¡En la inauguración del juego de Yaquis y Charros se armo gran zafarrancho!

Compartir ! tweet





* Borrachos jóvenes, mayores y menores de edad arman gran trifulca, incontenible la venta de bebidas embriagantes a los menores

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- De veras que la inauguración del juego de los Yaquis y Charros fue una gran vergüenza para los obregonenses y jalicienses, ya que la cruel y despiadada venta de cerveza a los menores de edad esta a todo lo que da y las autoridades como si nada hubiera pasado, ya circulan los vídeos vergonzosos de todo los desmanes que hicieron mayores y menores de edad al enfrentarse a golpes, armaron un gran zafarrancho en el estadio de los Yaquis.

Eso pasa porque las autoridades no le ponen atención a todo lo que venden ahí dentro, las bebidas alcohólicas están a todo lo que da y por eso la cantina mas grande de Obregón ahora esta en dentro del estadio de los Yaquis, donde hacen sus desmadres los borrachos pleitistas y nadie, ninguna autoridad interviene, ¿Acaso esta muy grande la mochada $$$$$$$$?.

La verdad que vergüenza para Obregón que se hagan estos ridículos y bochornosos escándalos para quemar mas a la ciudad de Obregón de por si esta bien quemada y con esto pues no se vale, ojala que las autoridades de Cajeme le pongan atención a esto eventos donde todo es puro dinero, ahí le venden lo que sea al que sea, pobres jóvenes los están descarrilando mas, no se vale que le vendan bebidas embriagantes a los menores de edad, por favor autoridades pongan atención al estadio de los Yaquis para la próxima.

Enlaces video: