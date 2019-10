Politica Regional

Compartir ! tweet





Suspenden elección de consejeros municipales de Morena ante el fracaso de la reunión Distrital

Del padrón en el VI Distrito, que es de 6,536 militantes, no fueron ni 600. Un gran tropiezo!

Javier Lamarque y Marco Antonio Carbajal: «Pónganse a trabajar por Cajeme», les pide el PRI

Ambos no han gestionado un solo programa productivo o de seguridad, o recursos para Cajeme

La elección de consejeros municipales que habría de representar a Cajeme en el consejo directivo estatal de Morena fue suspendida por el delegado que envió la dirigencia nacional del partido, evento que fue un completo desorden y donde a punto estuvo se registraran enfrentamientos fisicos.

Desde temprana hora una larga fila de personas se apostó en el exterior de centro de ceremonias «Gales», ubicado en calle No Reelección detrás de Plaza Goya, siendo ademas todo un fracaso en cuanto a asistencia de militantes, tanto los que tenian derecho a votar como los que no

Personas de diferentes sectores del municipio llegaron para apoyar a sus respectivos candidatos y esperaron pacientemente a que llegara su turno para pasar al interior del inmueble e inscribirse como votantes una vez que demostraran su militancia en Morena,

Así fue, reseña Aureliano Rincón:

«En medio de un ambiente tenso y de desorganización, fue cancelada la asamblea del Distrito 06 de Cajeme en la cual se elegirían a los consejeros para participar en la renovación de la dirigencia nacional, programada para el mes de noviembre.

«Previo al anuncio de la decisión por el representante nacional de Morena, Cristian García Ramírez, los enfrentamientos verbales encendieron los ánimos tras denunciarse el acarreo de militantes y lo tardado del proceso para ingresar al inmueble.

«Lo anterior provocó el descontento entre algunos militantes que no pudieron registrarse y se quedaron fuera al vencerse el tiempo para el registro aunque varias horas después lograron entrar al abrirse las puertas y vino el desenlace al ingresar personas que no eran militantes».

“Asamblea, asamblea, asamblea”, exigía un grupo de militantes identificados con el diputado Javier Lamarque Cano y el alcalde Sergio Pablo Mariscal. “Es ilegal, es ilegal”, recibieron como respuesta y “Fuera, váyanse al palacio a trabajar”, se escuchaban los gritos en el interior del salón Gales.

Por unos momentos el representante nacional morenista quedó acorralado por la militancia de ambos grupos hasta que se tomó la decisión de cancelar la asamblea al no existir las condiciones y como consecuencia no hubo la elección de consejeros.

Se levantó un registro del incidente y según informó García Ramírez, será el comité nacional la instancia que decidirá si el Distrito de Cajeme, que le corresponde 10 consejeros, tendrá representación en el próximo congreso nacional de Morena.

“Permeaba la tranquilidad en la sesión, pero hubo una desorganización en los comités de base y al estar personas que no están afiliadas, no podíamos llevar a cabo unas elecciones tranquilas”, reconoció, pero lo que si fue real, fue el fracaso total.

Sí había quórum vía comités de base, dicen.

Si bien no había quórum legal al no estar presente el 50% más uno de los militantes, cuyo padrón de este municipio es de 6 mil 536, expuso el presidente de la asamblea electiva, sí se cumplió vía los comités de base, como lo contempla los estatutos.

Hubo militantes que pertenecen a más de 95 comités de base, lo cual forma el quórum, ya que en el municipio hay 190 comités aunque algunos militantes, entre ellos Guadalupe Hernández, afirmaron que lo anterior nunca pudo acreditarse como se asegura.

De ese monto del padrón del VI Distrito –que es todo Cajeme y asciende a 6,536–, cuando mucho asistieron 500.

Entre tanto, en otros frentes politicos, Andrés Rico Pérez, presidente del comité directivo municipal del PRI Cajeme, de manera respetuosa le solicitó a los diptuados federales de Morena que representan a Cajeme, «que se pongan a trabajar».

Ese claro y duro mensaje se los han enviado los mismos miembros de Morena a Lamarque Cano y a Marco Carbajal –«barbaján», le dicen los mismos morenistas–, y es que tampoco para nada han apoyado a los hombres del campo del Valle del Yaqui, sean ejidatarios o pequeños propietarios.

En su primer año como legisladores Javier Lamarque y Marco Antonio Carbajal no presentaron una sola iniciativa ni gestionaron un peso del presupuesto federal para invertirlo en este municipio, aseguró el presidente del PRI Cajeme, teniendo ambos el descaro de presentar sus respecivos informes legislativos y de dizque gestión social.

No se vale que no hagan un esfuerzo para regresar a los cajemenses el dinero que aportan con sus impuestos, indicó el lider tricolor. «Lo único que ha hecho Lamarque es apoyar el cierre del Instituto del Emprendedor, que tanto apoyaba a los jóvenes con proyectos productivos», señaló.

Ahora, agregó el dirigente priista, se destina el dinero de manera directa a los jóvenes aunque no tengan un proyecto, y esto es sólo para asegurar más votos en las próxima elecciones, pero bueno, hasta por el mismo Ayuntamiento de Cajeme no ha hecho algo ese par de oportunistas y bribones

Por otra parte, Rico hizo una invitació a toda la población de bajos recursos económicos para que aprovechen la campaña por la vista que se llevará a cabo en las instalaciones del PRI (al sur de la calle Sinaloa) y donde se harán exámenes de la vista gratis.

Dicho evento será realizado el próximo domingo, y allí se hará el examen gratis de la vista y según el resutlado se dará a las personas un comprobante para que puedan adquirir lentes a bajo costo, asi que ahi está la invitación para la ciudadania en general sin distinción de colores partidistas