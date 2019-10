¡Obligado AMLO le pide la bola a Bartlett de la CFE, llegará German Martinez Casarez, sigue la mata dando dicen!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y siguen los cambios en el gabinete de Andres Manuel López Obrador, nos llegan noticias calientitas desde la Ciudad de México de que el poderoso político del estado de Puebla Don Manuel Bartlett Director General de la CFE ya esta por tirar la toalla ante la gran descobijada que le pegara el poderoso y bien enterado periodista Carlos Loret De Mola, al poner en descubierto su gran riqueza de bienes y raíces inmobiliarias.

Razón por la cual no ha podido demostrar todos los bienes que no declaro en su declaración patrimonial como funcionario y eso lo trae al borde de la renuncia obligada por parte de la presidencia de la república, ademas por si esto fuera poco la secretaria de la función publica ya le ordeno una gran investigación en su contra de Manuel Bartlett, por ello ya el ex secretario de gobernación famoso por la caída del sistema cuando gano Salinas De Gortari ya esta pensando en renunciar.

Es mas los que saben mas de esto cercanos a la presidencia de la república juran y perjuran que ya Bartlett le dijo al presidente AMLO que mejor renunciaria, entonces al parecer AMLO ya esta buscando a la persona idónea para dirigir la CFE en cuanto salga Bartlett y se dice con mucha insistencia en radio pasillo del palacio nacional que al parecer ya suena muy fuerte la llegada del ex director del IMSS y actual senador de la república Don German Martinez Casarez.

Así las cosas amigos lectores sigue la mata dando y siguen los malos servidores públicos renunciando forzadamente por no encajar en la 4ta. Transformación que esta llevando a cabo AMLO en México, así se irán muchos mas, y si no al tiempo amigos lectores.