Será Sonora sede de la X edición “Tú y Yo Somos el Cambio”

Hermosillo, Sonora, octubre 14 de 2019.- Para generar una mayor participación de alumnos y docentes sonorenses en acciones que generen cambios positivos en la comunidad, el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González y el presidente de la fundación “Educar Uno”, Alfonso Romo Garza Lagüera, invitaron a participar en la X edición “Tú y Yo Somos el Cambio”.

El titular de la SEC subrayó la importancia de construir en la mente de las niñas, niños y jóvenes, que cualquier reto que vean es posible aportar, colaborar y coadyuvar entre varios actores para solucionarlo.

Podría a veces pensarse que son proyectos muy pequeños, señaló, pero lo importante es el cambio de mentalidad y el trabajo en equipo de los alumnos, quienes se integran por arriba de cualesquier condición individual.

Guerrero González añadió que la mayoría de los proyectos que han presentado los equipos sonorenses a lo largo de nueve años, dejaron un beneficio directo en sus comunidades.

Mencionó el caso de uno de los 25 equipos ganadores a nivel nacional de este año, conformado por cinco alumnas de la secundaria No. 33 “Profr. René J. Arvizu Durazo”, quienes elaboraron batas oncológicas que se entregan a pacientes enfermos de cáncer en diversos hospitales públicos de Hermosillo.

Es importante que identifiquen los retos y sepan que también pueden ser parte de la solución, puntualizó el funcionario estatal.

Alfonso Romo Garza Lagüera invitó a todos los integrantes de la comunidad escolar a consultar las bases de la convocatoria y registrarse en el portal www.somoselcambio.com antes del domingo 3 de noviembre.

El presidente de la fundación “Educar Uno” recordó que pueden participar alumnos de escuelas de nivel preescolar hasta secundaria, mediante cuatro sencillos pasos: “Siente, Imagina, Haz y Comparte”.

Comentó que si cada grupo de cada escuela de nivel Básico de Sonora participara, se podrían generar hasta 16 mil proyectos en beneficio de la comunidad escolar.

Asimismo, enfatizó que “Somos el Cambio” forma parte de un movimiento global que da oportunidad a las nuevas generaciones de expresar sus ideas y ponerlas en acción para cambiar el mundo.

Por su parte, María Fernanda Gómez De la Garza, directora general de “Somos el Cambio”, destacó que en las nueve ediciones han participado más de 842 equipos desde nivel Básico hasta Media Superior y Superior.

“La idea es seguir impulsando fuertemente la participación en el estado y que el siguiente año podamos decir que son miles y miles de proyectos, que la suma de los años anteriores se queda muy atrás porque este año vamos a lograr muchísimo más”, puntualizó.

Agentes transformadores.

Sensibilizadas por la necesidad de algunas niñas y niños con cáncer, que no cuentan con los recursos económicos para adquirir una bata hospitalaria, alumnas de la secundaria Estatal No. 33 “Profr. René J. Arvizu Durazo” decidieron elaborarlas como parte del proyecto “Somos el Cambio”.

Fue así como María Paula Yanes Soto, Michelle Carolina Cota Sánchez, Andrea Renee Arce Bracamonte, Suyune Mildreth Villegas Camez y Hannya Sofía Amavizca Ramírez, han elaborado más de 500 batas que entregaron en el área de Oncología de instituciones de salud pública.

La discapacidad auditiva de tres de las estudiantes no impidió que conformaran un equipo sólido que logró incentivar la participación de la comunidad escolar, así como de la sociedad hermosillense que se unió a la causa.

Su homenaje al honor, valentía y fortaleza que representan las niñas y niños con cáncer, les valió un reconocimiento nacional como agentes transformadores de su entorno.

Somos el Cambio 2019-2020:

• Registro: finaliza el 3 de noviembre

• Siente: Del 4 al 10 de noviembre

• Imagina: Del 11 al 17 de noviembre

• Haz: Del 18 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020

• Comparte: Del 16 de marzo al 5 de abril de 2020

Equipo ganador 2018-2019

Secundaria Estatal No. 33 “Profr. René J. Arvizu Durazo”

• Proyecto: “Una ilusión creada con amor”.

• Alumnas: María Paula Yanes Soto, Michelle Carolina Cota Sánchez, Andrea Renee Arce Bracamonte, Suyune Mildreth Villegas Camez y Hannya Sofía Amavizca Ramírez

• Docente asesor: María Guadalupe Sotelo Salgado.