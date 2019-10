Politica Regional

Compartir ! tweet





Sara Valle señala a numerosos detractores de su gobierno de los hechos, como el del jueves

La seguridad publica nacional un fracazo total; que a Alfonso Durazo ya le pidieron la bola

Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard, que ya le expusieron a AMLO la salida del sonorense

Hasta varios gobernadores del Pais se unen a ese clamor; Gertz Manero seria quien lo releve

La presidenta municipal de Guaymas, Sara Valle Dessens, señaló ayer a numerosos detractores de su gobierno y personas inconformes con el pago de impuestos, como posibles responsables del ataque armado a un vehículo de su propiedad ocurrido la tarde del pasado jueves.

La alcaldesa declaró públicamente que ella se encontraba dentro la casa cuando ocurrieron las detonaciones, y que es mentira la versión de que no vive en ese lugar, de donde según asegura, nunca se ha ido, y después del incidente violento que vivió, ha “meditado quién fue”.

“Yo digo que probablemente quienes no están de acuerdo con que se actualicen los estados catastrales y que siempre han pagado mucho menos del valor de sus propiedades, quienes me han amenazado directamente en las redes sociales de que me van a pegar.

“O que se presentan cínicamente en las sesiones de cabildo de una manera amenazante como si no pasara nada, o quienes tienen concesiones de radio y me agreden constantemente provocando un clima de violencia y zozobra, o quienes trafican y cobran por la firma en cada documento”, sostuvo.

A la lista, sumó a: personas que quieren convertir al Ayuntamiento en un negocio y no han podido, que tienen un coraje desmedido por no haber estado a la altura de las circunstancias, el grupo social que promovió la campaña “AMLO sí, Sara no”.

Además, a personas enojadas porque no les liberó un carro por conducción punible, gente que trabajó con ella en algún tiempo y hoy se encuentra con “amargura y molestia” porque la administración actual, según Valle Dessens va avanzando.

“Todos esos razonamientos estuve haciendo yo anoche (jueves), pensando ya tranquila, ya que llegaron mis hijos, uno estaba haciendo tarea y otro haciendo deporte”, apuntó.

“Una de las cosas que yo veo es por ejemplo argumentos de abogados, de gritos, insultos, amenazas, ante la incapacidad de su actuación legal porque hemos tumbado un gran negocio de asesoría a un gremio y también demandar al Ayuntamiento porque gente que te jura lealtad y no es cierto que está contigo”, aseveró.

Valle Dessens dijo que al iniciar su gobierno no tenía ningún enemigo y hoy, la amenazan quienes acostumbran hacer dinero “a la vieja usanza”, y pese a esto, ella seguirá trabajando para buscar una transformación profunda, y quienes no estén de acuerdo “que se vayan y busquen otros horizontes”.

Asi que esto nomás le faltara al bello y ex tranquilo puerto de Guaymas, una mezcla de terror del narco con el terror politico, piorcito tanto de parte de los simpatizantes de Morena contra una alcaldesa emanada, sino directamente de Morena, si de la alianza con el PT, y una Guardia Nacional que ha demostrado fracazo no solo en Guaymas Cajeme, Hermosillo y el resto de Sonora, sino en todo el pais.

Por eso, antier jueves, la mismisima Secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, reconoció que la tal Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados y que, por ello, es momento de preparar, capacitar y apoyar mas a las policias locales, y aunque quienes tomaron esa declaración como «un trancazo» a Durazo, este hizo acuse de recibo.

Pero también se dice que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está en la misma sintonia con Doña Olga en cuanto a los mensajes cifrados enviados a Sonora, pero peor aun cuando se dice que desde Palacio Nacional ya se prepara un ajuste en el gabinete ante el fracazo de las politicas de seguridad Publica.

Que Alfonso Durazo entrega su cargo para irse de Secretario Particular del Presidente, siendo relevado por Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la Republica, un hombre que si le entiende a esto, es mas, desde antes de diciembre ya se manejaba que ahi iba y que Durazo iria a Gobernación o de Secretario Particular del Presidente López Obrador.

Cuestión de dias, se dice, para esos cambios, pior tantito para el sonorense, pues varios gobernador, sobre todo del centro y norte del pais –se dice–, le han mandado decir a Lopez Obrador que con Durazo en la Secretaria de Seguridad Publica no quieren nada, o sea que el de Bavispe se está derrumbando, y si cae, pues muy pronto estarán de regreso algunos que se los llevó a trabajar con él.