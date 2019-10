¡En Sonora para el 2021 descartan por el PRI a Sylvana, Rogelio, Pompa, irán en alianza PAN y PRI con el “Borrego” Gándara, para derrotar así a MORENA, Manlio y Javier Gándara unidos!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que en política todo puede suceder y como no hay político que resista la llegada de los nuevos tiempos, el apoyo de varios partidos y de varios jefes políticos pesados, por eso caen en la tentación y al parecer el “Borrego” Gándara ya está cayendo en esa tentación de ser el próximo candidato en alianza PRI, PAN, Verde entre otros para poder así llegar fuerte y con muchas posibilidades de ganarle la próxima gubernatura de Sonora a MORENA.

Ya sea Alfonso Durazo o el flamante secretario particular de AMLO Alejandro Esquer Verdugo, dicen las malas lenguas que además todo lo saben que Beltrones ya anda haciendo los amarres entre el PAN y el PRI para llegar fuerte al 2021 con un candidato que verdaderamente tenga arrastre político como el “Borrego”, la verdad hay poco y me refiero en el PRI, la caballada esta demasiado flaca y pues Beltrones ya se dio cuenta que con nadie de los descartados hay oportunidad de ganar, por ello se reunió en México con el diputado Gildardo Real, secretario particular de Javier Gándara Magaña para afinar todos los detalles para que el primo hermano de Javier Gándara, el “Borrego” Gándara sea un fuerte candidato en alianza PRI y PAN por sonora en el 2021.

El asunto aquí se pudiera tornar un poquito más grave porque la señora gobernadora de Sonora Doña Claudia Pavlovich quiere a toda costa que su pariente Pompa Corella sea el candidato blandito del PRI a la gubernatura de Sonora para el 2021, pues según las malas lenguas es al parecer el compromiso que está haciendo con reconocidos morenistas para así entregar Sonora a MORENA y ella salvarse de una posible persecución política y una gran cacería de brujas que se pudiera venir al momento de entregar la gubernatura en el 2021, entonces esos arreglos se le pudieran caer a la mandamás en Sonora si Beltrones arregla en México con el presidente nacional del PRI que le den como candidato al “Borrego” en alianza con el PAN.

Para así poder ganar la próxima gubernatura de Sonora como Manlio la gano con Claudia el 2015 que por cierto dicen también las malas lenguas para variar que no le ha ido tan bien a Beltrones con Claudia como la gente se imagina y por lógica se deduce que así son los gobernadores, los primero meses si donde te pongo santo que no te quiebres con sus padrinos políticos, pero ya después ni caso les hacen a los padrinos políticos, al grado de que sus recomendaciones se las pasan por el arco del triunfo, y si no pregúntenle a Manlio, ya Claudia ni caso le hace, bueno eso dicen los que saben más de esto, el asunto es que ya al parecer están descartando para la próxima candidatura al gobierno de Sonora por el PRI a Sylvana, a Rogelio, a Pompa Corella, todo para apoyar con todo en alianza PAN y PRI al “Borrego” Gándara.

Aunque dicen que al “Borrego” todavía no se le olvidan los desprecios políticos de Manlio hacia su persona, pues ojala ahora el “Borrego” haga las paces con Manlio vía su primo Javier Gándara y ahora si se le haga la gubernatura de Sonora a Ernesto Gándara Camou, de veras ya se la merece el “Borrego” y si no al tiempo amigos lectores.