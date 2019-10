‘Mientras sea presidente, edad de retiro no se elevará’

Compartir ! tweet





* Rechaza López Obrador que, como dijo el titular de Hacienda, Arturo Herrera, se busca aumentar la edad de retiro; política laboral aplicada es distinta, asevera

La edad de retiro de los trabajadores mexicanos no se aumentará, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina de este jueves.

El titular del Ejecutivo desmintió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien señaló el miércoles que el Gobierno federal analizaba la posibilidad de retrasar la edad de jubilación y de acceso a una pensión.

“No estoy de acuerdo con que se amplié la edad de retiro, de una vez lo expreso: mientras yo sea presidente no va a modificarse la edad, en lo que a nosotros corresponde no habrá ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro”, afirmó el presidente.

El pasado 2 de octubre ya había anunciado que su administración no planeaba incrementar la edad para el retiro y acceso a una pensión.

Esta fue la tercera ocasión en que el presidente contradice a Herrera y la primera desde que encabeza la Secretaría de Hacienda.

Previamente, López Obrador corrigió a Herrera, quien planteó cuando era subsecretario que se debía retornar al impuesto de la tenencia federal, y cuando aventuró que se debía retrasar la construcción de la Refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos insignia de la actual administración.

Retrasar la edad para acceder a la pensión es una política de organismos internacionales que no comparte el actual gobierno, insistió.

“Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal, no queremos saber nada del periodo neoliberal, fue un fracaso rotundo y no queremos seguir con lo mismo”, explicó el titular del Ejecutivo.

López Obrador insistió en que su gabinete no recibe línea de parte suya, que son libres de actuar y opinar, sin embargo, las decisiones finales las toma la Presidencia de la República.

No creo que haya dicho, pero en el caso que lo hubiese dicho o insinuado pues ya, es su punto de vista. Mi punto de vista en este caso es de que no debe de aumentar la edad de jubilación”, insistió.

El presidente adelantó que el fin de semana realizará una gira de trabajo por el norte del país.