Falso que la CTM no iria con el PRI en los comicios del 2021 en Sonora, nos dice Javier Villarreal

En Asamblea Estatal Institucional en noviembre, la central obrera fijará posición y rumbo

Ernesto de Lucas Hopkins prepara programa denominado «Ruta Atrévete por Sonora 2019»

Adolfo Salazar Razo y Luis Armando Colosio, grato encuentro pese a la fobia de Ernestina!

EN EL PRI TENDRÁN, IRREMEDIABLEMENTE, QUE MODIFICAR TODOS LOS ESCENARIOS CONSTRUIDOS HASTA EL MOMENTO, además del descrédito popular que arrastran, la falta de actividad (que por cierto incomoda ya en el centro del País).

Tambien la deserción de militantes y simpatizantes, tendrán que lidiar con la falta de operación política de al menos la CTM para el próximo proceso electoral, asi lo escribió antier martes, Francisco «pichón» Arenas, columnista de Hermosillo que envia sus trabajos a varios medios del resto de la entidad.

Pues bien, un servidor –Alberto Camacho–, de esta Politica Regional, buscó ayer via telefónica al dirigente estatal de esa poderosa e influyente central obrera, Licenciado Javier Villarreal Gámez, para ver sus puntos de vista, desmintiendo de manera categórica esa versión.

El cabeceo de esa columna era terrible: EL PRI IRÁ SIN LA CTM A ELECCIONES DEL 2021.

Pero bueno, sin querer entrar en mas detalles, el lider obrero y ex diputado local, dio por concluido ese «percance politico», aunque de otras fuentes nos contaron ayer miercoles amigos del Pichón Arenas, que «se malinterpretaron» los comentario de su Arena Politica.

Pueda ser que si, sobre todo porque Francisco es amigo personal de Javier Villarreal y nunca trataria de hacerle daño, ni a él, ni a la CTM, asi que «caso cerrado», como se llama el programa de Telemundo. Y en cuanto al futuro del PRI, pues ese es otro boleto, digo.

Pero bueno, sigamos leyendo el análisis politico del amigo Pichón Arenas: «Esa organización obrera tradicionalmente fue una de las principales falanges en la operación política electoral del PRI y sus bases fueron parte importante para la movilización y el activismo partidista en todo territorio sonorense.

«Sin embargo, en más de 16 años les han escatimado la fortaleza que representan desde el ángulo político e incluso les negaron espacios públicos que ganaron o impulsaron, bajo el argumento de que ya no representan nada, pero además, su fortaleza política era un mito.

«Por eso mismo y ante los escenarios actuales en donde el PRI dejó de dominar los espacios en la toma de decisiones, fueron más allá y formalizaron ante las instancias electorales del Estado la creación de una organización política desde donde podrán movilizarse como instancia independiente por todo el territorio sonorense.

«No es propiamente un partido político sino a lo que los mismos cetemistas llaman “nade del otro mundo, solo un instrumento de capacitación y promoción política”.

«Los cetemistas están listos para realizar durante el mes de Noviembre su asamblea estatal institucional en donde definirán el rumbo que habrán de tomar a partir de los próximos meses y también perfilar hacia dónde se encaminarán rumbo a las elecciones constitucionales de Sonora en el 2021.

«La verdad de las cosas es que tendrán independencia para tomar decisiones no solo en el terreno sindical o partidista, sino también de considerar la viabilidad de alianzas político electorales con cualquier fuerza política en el Estado, incluyendo el PRI.

«Es decir, esa nueva agrupación política que empezará a operar hacia finales de este año o principios del 2020, no garantizará de ninguna manera su adhesión a los proyectos que les instruyan desde el CEN o la dirigencia estatal del PRI».

Y un paréntesis para destacar la promoción que realiza el dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins denominado Ruta Atrévete por Sonora 2019, que se llevará a cabo el próximo sábado con la participación de vehículos todo terreno que recorrerán el tramo entre URES-Pueblo de Alamos-Arroyo la Junta-Mazocahui-Puesta del Sol-Ures.

No descartamos hacer ese recorrido con el que “El Pato” innova activismos que suman a su partido, en este caso a cuatreros y amantes del rampeo y sobre todo a los que nos gusta batallar por brechas y malos caminos y más cuando al final hay comida y fiesta, todo por módicos 350 pesotes por vehículo participante, a cambio de camiseta, calcas y la posibilidad de sacarse una rifa.

Por rumbos del Congreso del estado hubo sesión donde para no variar menudearon los exhortos a diversas autoridades sobre diversos asuntos, destacando el propuesto por la diputada María Dolores del Río, en el que solicita al ejecutivo estatal que en el presupuesto del 2020 se asignen recursos para el cuidado infantil y en apoyo a madres trabajadoras y padres solos.

En otras palabras, que con recursos del Gobierno Estatal se cubra la criminal eliminación del Programa de Estancias Infantiles perpetrada por la cuarta transformación.

Adolfo Salazar y Luis Armando Colosio

Un poco más tarde, también por ahí el perfilado para relevar a Jacobo Mendoza de la dirigencia estatal de MORENA, Adolfo Salazar Razo y quien contrario a lo que pudiera pensarse dada la enfermiza fobia de la coordinadora Ernestina Castro Valenzuela, sostuvo cordial encuentro en público y en privado con el diputado Luis Armando Colosio Muñoz.

O sea, con Salazar Razo en la dirigencia morenista podrían atemperarse los ánimos y abrir espacios para la actuación autónoma y congruente de sus diputados, ya que parece confirmarse que el de Magdalena es reconocido como integrante de ese grupo parlamentario, asi que mal, muy mal parada queda Ernestina Castro Quintero.