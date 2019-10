Primera dama Sagrario Montaño inauguran taller de repostería en DIF

Compartir ! tweet





HUATABAMPO.- El abrir oportunidades para que las familias se beneficien de ellas, como lo es el auto emplearse, es por ello que abrimos este espacio de repostería, esto gracias a la buena relación que se tiene con el gobierno del estado.

Así lo mencionó la señora Sagrario Montaño de Díaz, presidenta de DIF municipal, al inaugurar un espacio que servirá como lugar para impartir los cursos, esto por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON).

“Queremos que las familias huatabampenses aprovechen estos espacios que ofrecemos, ya que junto con el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, estamos trabajando coordinadamente con las demás dependencias estatales y federales, lo cual nos ha dado muy buenos resultados”, comento.

Dignificando con ello a las familias, ya que los costos por el trimestre que durará el curso serán de 400 pesos, adquiriendo el material ahí mismo a bajo precio, no teniendo inconvenientes al momento de asistir a las instalaciones de DIF.

Estando presente el director de ICATSON, Jonathan Mariscales García, quien argumentó que de estos cursos saldrán listas las personas para seguir en sus casas con estas actividades, pudiendo de esta manera auto emplearse al momento de montar un negocio casero.

Siendo acompañado por Ulises Valenzuela Cazares, jefe de capacitación de ICATSON y de la maestra, María Lourdes González Solorio, quien será la encargada de impartir los cursos, los cuales serán tres días a la semana, teniendo la oportunidad de asistir a uno de ellos, el que más se acomode, con horarios, los martes de 8 am a 1 pm, jueves de 3 pm a 8 pm y sábados de 8 am a 1 pm.