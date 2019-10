¡En Sonora de Cajeme saldrán muchos candidatos de Movimiento Ciudadano, Bours, Ruso, Armenta, Almada para el 2021!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan noticias calientitas desde Cajeme Sonora donde sin duda la segunda ciudad más poblada y primera en grillas del estado de Sonora dará mucho que decir en las próximas elecciones del 2021, nos comentan los que saben más de todo esto y cerquitas al mandamás allá en México y además el que palomea todo de ese partido con futuro MC Movimiento Ciudadano Don Dante Delgado el mero, mero, resulta que al parecer ya tan temprano Don Dante tomo ya la decisión para Sonora en el 2021.

El poderoso empresario y ex alcalde de Cajeme Don Ricardo Bours Castelo tiene ya en la bolsa la candidatura al gobierno de Sonora de acuerdo con Don Dante y así el escurridizo y duro diputado federal de Cajeme por MC Jorge Ruso sin duda será el próximo candidato de a la alcaldía de Ciudad Obregón, así la aguerrida regidora de MC en Cajeme Graciela Armenta será candidata a una diputación local, así como el regidor Almada y dos veces ya candidato a la alcaldía de Cajeme ahora dicen será candidato a diputado federal por Cajeme, el sexto distrito electoral.

El asunto es que ya cuatro están más amarados que nada en Cajeme, las candidaturas para el 2021 a la gubernatura para Ricado Bours, la alcaldía de Cajeme para Jorge Ruso, la diputación federal de Cajeme para Almada y una diputación local para Graciela Armenta, nomás falta que Rodrigo Bours quiera ser diputado local también por Movimiento Ciudadano.

Y pudiera ser, porque en política todo puede ser, ah y se me olvidaba decirles que la actual jefa de MC en Sonora Doña María Dolores del Río podría ser diputada federal pluri para el 2021 y así dejarles todo el camino libre a los cajemenses y porque no hasta el partido en Sonora para un cajemense, todo por órdenes directas del jefe mayor Don Dante Delgado, y si no al tiempo amigos lectores.