Fortalecer el sector construcción beneficia a más sonorenses: Gobernadora Pavlovich

* La construcción es indicador muy importante en materia económica de un estado

* Inaugura Gobernadora, Primer Foro “Alianza CMIC: negocios y beneficios para la construcción”

Hermosillo, Sonora, octubre 8 de 2019.- El sector de la construcción ha mejorado sustancialmente, gracias a la coordinación entre Gobierno e iniciativa privada y de este tipo de espacios para fortalecer estrategias, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al inaugurar el Primer Foro “Alianza CMIC: negocios y beneficios para la construcción”.

Acompañada por Celida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo; Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC); y Ana Karina Maldonado Andrews, presidenta de CMIC Sonora, la mandataria estatal reconoció la importancia de la iniciativa privada en el tema de infraestructura, que ha beneficiado al desarrollo económico de la entidad y ha podido mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses.

Indicó que el tema de la construcción siempre es un indicador muy importante de cómo va un estado en materia económica.

“Hemos hecho más de 4 mil 669 nueve obras, esas obras están en un portal como ustedes saben que se llama tuobra.mx, está clarísimo lo que se ha hecho. Sonora ha tenido buenos años, hemos invertido más de 20 mil millones de pesos en infraestructura, solamente en carreteras y vialidades 7 mil millones de pesos se dice fácil pero no lo es, a mí me tocaron épocas ya desde hace tres años de vacas flacas dirían los ganaderos, de vacas muy flacas y sin embargo, hemos sacado la casta y hemos hecho mucha inversión a base de tocar las puertas y del manejo escrupuloso de los recursos públicos”, afirmó.

La gobernadora aclaró que la atracción de recursos federales siempre será vital, por eso no se ha cansado de insistir porque vuelvan programas como el Fondo Minero, que tanto ayudó a muchos municipios en Sonora y reiteró que seguirá buscando lleguen recursos a la entidad para continuar con las obras de infraestructura carretera, salud, educación y seguridad, aplicados siempre con apego a la ley, con la mayor transparencia, como se ha hecho desde el inicio de su administración.

“Falta mucho más por hacer y como trabajo llama trabajo, todos los días no me cansaré de tocar las puertas para seguir logrando los mayores y mejores beneficios para Sonora”, aseguró.

En el evento, la gobernadora Pavlovich fue testigo de honor de la firma de convenio entre la CMIC Sonora y Nacional Financiera, con el fin de sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo industrial y regional, fortaleciendo a la industria de la construcción.

Por su parte, Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la CMIC, destacó el apoyo de la gobernadora Pavlovich hacia la industria de la construcción, promoviendo la participación de las empresas locales con el fin de mejorar el desarrollo de la región.

“Sabemos perfectamente que la gobernadora ha hecho un esfuerzo muy importante por traer los recursos para infraestructura y que la mayor parte de los constructores formales están participando, sabemos que hay grandes oportunidades para que mejore esto, el impulso que usted ha determinado a través de su plan de desarrollo”, aseveró.

Ana Karina Maldonado Andrews reconoció el compromiso de la mandataria estatal con la CMIC Sonora, que ha derivado en el mejoramiento de la infraestructura en la entidad y en la mejora regulatoria en todos los sectores, de ahí la importancia del Foro “Alianza CMIC: negocios y beneficios para la construcción”, y de la participación del gobierno en éste.

Presentes: Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía en Sonora; Said Saavedra Bracamonte, director general adjunto de promoción institucional de Nacional Financiera y Bancomext; y Eduardo Antonio Pacheco Grajeda, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora.