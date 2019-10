Compartir ! tweet





Morena prepara su arribo al Gobierno de Sonora en el 2021 por la via electoral

Muy bien recibido el virtual nuevo dirigente estatal, el joven Adolfo Salazar Razo

También pudiera regresar desde la misma SSPF, su Dtor. Administrativo, Andrés Salas

Los todólogos comunicadores-politicos de la Mesa Cancun, recibien este dia a Ricardo Bours

El pasado fin de semana se presentó en Hermosillo el joven de 35 años, Adolfo Salazar Razo, como un aspirante a convertirse primero en concejero estatal de su partido, MORENA y, posteriormente, buscará la dirigencia de ese partido político en Sonora.

Salazar Razo dejó la secretaría técnica de la oficina del secretario de seguridad pública y protección ciudadana, Alfonso Durazo, en la ciudad de México, cargo al que se había incorporado a invitación directa del titular, señala el columnista Francisco Javier Ruiz Quirrin.

Sin duda, el proyecto para buscar la gubernatura del Estado en el 2021 tiene el mismo nombre y apellidos del ahora poderoso responsable de la seguridad nacional en el gabinete del Presidente de México, aunque le esté yendo como en feria en todo el pais.

Por lo pronto, se presentó ante los medios de comunicación y expresó que venían “cosas muy buenas” en el futuro y que el afán más importante es construir; ya de parte de Politica Regional, no se descarta que el cajemene Andrés Salas Sánchez tambien se regree de la capital mexicana para reforzarlo.

“Existe un proyecto para la próxima campaña electoral y tengo el propósito de lograr organizar un partido MORENA bien estructurado, con presencia en la entidad, con cuadros definidos y en preparación a candidaturas que superen el perfil ofrecido en el 2018”, estableció Salazar Razo.

Desde luego para dejar el cargo que ocupaba en la Secretaría de Seguridad Pública, obtuvo el VoBo de su jefe, el titular, para quien el criterio en el aspecto político es dejar en plena libertad a sus colaboradores para tratar de hacer una carrera política.

Estos funcionarios de la “Cuarta Transformación”, tienen muy claro además la instrucción presidencial en el sentido de no esperar ningún apoyo “institucional” para alcanzar sus propósitos políticos electorales.

De Salas Sánchez, les diremos que es el director administrativo de la susodicha Secretaria de Seguridad Publica Federal, habiendo sido presentado en la campaña ante Alfonso Durazo por Javier Lamarque Cano, y vaya que les funcionó a la perfección en las distintas estrategias e campaña.

Y sin dejar de hablar de MORENA, el pasado día 4 de octubre –onomástico de los Panchos-, el huatabampense Octavio Almada Palafox reunió a un grupo de amigos en Hermosillo, para festejar su cumpleaños número 40, formando parte del equipo de ayudantía personal del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello le ha permitido entrar a un escenario en el que constantemente está en contacto con el poder público, tanto en Palacio Nacional como del gabinete, pues aunque no quiera, pero además de la familia y amigos íntimos en ese ágape, no dejó de darse una interpretación a la presencia de ciertos personajes no identificados con MORENA.

Por ejemplo, muchos se preguntaron los motivos de haber asistido por parte de Francisco Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia o bien, de Miguel Angel Murrillo, secretario de la Contraloría del Gobierno de Sonora.

También asistió Enrique Claussen Iberry, secretario de Salud, pero es muy probable que él haya llevado un saludo especial de la Gobernadora Claudia Pavlovich y cierta lógica con la presencia de la alcaldesa hermosillense, Célida López Cárdenas, quien ha fomentado una sólida amistad con Octavio en todo este 2019.

Y por supuesto, no podía faltar Jorge Taddei, el único delegado del Gobierno Federal en Sonora, aunque también se vio en el lugar a Guillermo Noriega Esparza, responsable del IMSS en la entidad… O el doctor Gilberto Ungson, quien fue jefe de Almada en la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora, así como excompañeros del áreas de comunicación social de esa dependencia.

Para concluir, este miercoles a eso de las 10:00 horas, el cajemense y aspirante a la gubernatura de Sonora por la via independiente, Ricardo Bours Castelo, estará compartiendo el café con los integrantes comunicadores de la famosa «Mesa Cancun», en el Motel Gándara, por lo que habrá mucha «carnita» para quienes hacen columnas.