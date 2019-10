Compartir ! tweet





Damián Zepeda ya hizo compromiso publico de apoyar a Toño Atiazarán para la gubernatura

Dante Delgado, probable su asistencia al informe del Dip. Fed. Jorge Russo, este dia 13

Sin descartarse que Movimiento Ciudadano abandere a Ricardo Bours para Gobernador

El Senador y lider de la CATEM, Pedro Haces, y su relación profesional Catarino Villegas

Politica Regional / Por Alberto Camacho

Quien anduvo en dias pasados por Sonora, fue el senador panista Damián Zepeda, luego de casi un año en que oficialmente no aparecía por el estado que supuestamente representa en el Senado (igualito que la senadora morenista Lily Tellez, no se vayan a perder, pues no recorrian estas tierras sonorenses desde que asumieron sus curules).

Si, vino Damian, y lo hizo en lo oscurito y sin hacer ruido, pero ahora parece que viene decidido a recobrar territorio perdido y a mover la bitachera, por lo pronto dejó dos temas para el comentario: Primero, el que se descarta para el 2021 al decir que planea terminar su período de senador.

Pero lo segundo resultó más interesante, al considerar que quien tiene el perfil para ser el candidato del PAN para la gubernatura es Antonio Astiazarán, obvio que esto debió provocar un brinco entre los grupos que se mueven buscando esta posición, comenzando por el alcalde de Puerto Peñasco, Kiko Munro.

Pero también Damián Zepeda dejó en claro que si Toño la quiere tiene que levantar la mano y sumarse sin titubeos al PAN. bueno, ahí está este espaldarazo veremos que tanto pesa y que tanto cuenta, pero mientras son peras o son manzanas, por aca por rumbos de Pueblo Yaqui, al Toño le fue requetebien con el apoyo de cientos de personas beneficiadas con los recibos de la luz.

Tambien, ese viernes se dejó venir el huatabampense Octavio Almada a su Hermosillo para celebrar su cumpleaños 40, y vaya que tuvo mucha respuesta, de entrada comentó que desde hace varios meses le pidió permiso a su jefe para poder tener este fin de semana libre, porque dice que el presidente trae un ritmo de trabajo impresionante y ya no sabe lo que son vacaciones o días libres.

El caso es que los invitados saborearon un rico cabrito al estilo de Luis García , de los Tacos de Luis, y por ahí desfilaron familiares y amigos de todos los calibres, dejandose caer el super delegado Jorge Taddei, Memo Noriega, del IMSS, también por el lado oficial pisaron base los secretarios Enrique Claussen y Miguel Angel Murillo. La alcaldesa Célida López llegó y fue de las más saludadas.

Por cierto, colegas periodistas no se perdieron el columpio, por ahí el de salida en la dirigencia estatal de Morena, Jacobo Mendoza, con uno de los que pueden ser de entrada Adolfo Salazar, bueno, hasta Jesús Mena, el clavadista olímpico, llegó a darle a los taquitos, en fin, el Covanero puede presumir que tuvo casa llena y muy contenta, ah, y Manuelito Montaño Gutiérrez nos reenvio una foto del grato encuentro.

En mas de polaka –futurista–, el amigo Jorge Russo Salido, diputado federal por MC (Movimiento Ciudadano), nos envio via Watassap, la invitación para su primer informe de labores legislativas y de gestion social, a llevarse a cabo el 13 de octubre a las 10:00 en la palapa del Distrito de Riego, por la Calle 200 hacia el poniente, no descartándose la presencia de su amigo, senador y lider nacional de MC,

Ah, muy comentada en redes sociales la plática –con fotos de por medio–, del susodicho Dante Delgado, con el empresario y aspirante independiente a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours Castelo, quien también ahi en el Senado platicó buen rato con el tambien senador –pero de Morena–, Pedro Haces, lider nacional de la nueva confederación de trabajadores mexicanos (CATEM).

Recordando uno cuando Haces fue subdelegado federal de Pesca en Sonora, haciendo excelente relación de trabajo y de amistad con nuestro jefe y amigo Catarino Villegas Alvarado, presidente de la Federación Regional e Cooperativas Pesqueras del Estado de Sonora, relación que, por cierto, se ha visto reforzada ultimamente, siendo Pedro de las gentes de todas las confianzas del presidente Andrés Manuel López Obrador.