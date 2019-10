Caso de Guardería ABC, el peor ejemplo de que la corrupción mata: Robledo

Compartir ! tweet





* El director del IMSS dio a conocer un avance de 80% en los 14 acuerdos que hicieron los padres de las víctimas de la Guardería ABC.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al dar a conocer un avance de 80% en los 14 acuerdos que hicieron los padres de las víctimas de la Guardería ABC con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, afirmó que el incendio ocurrido hace diez años «es el peor ejemplo de que la corrupción también mata».

Durante su comparecencia ante integrantes de la comisión de salud del Senado de la República, el funcionario lamentó que los afectados aún no hayan alcanzado la justicia.

«Es importante resarcir muchos daños, errores que se fueron cometiendo durante algunos momentos y uno de los más dolorosos es el tema de la Guardería ABC. Ha pasado mucho tiempo sin que los afectados hayan encontrado justicia, pero hemos avanzado en los 14 compromisos que los padres de familia tuvieron con el presidente de la República», subrayó.

Entre estos compromisos, el funcionario resaltó la homologación de la ayuda por solidaridad, la reactivación del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) y la ampliación de la denuncia penal presentada por el Seguro Social.

«El pasado 2 de septiembre, un día después de su informe, el presidente estuvo nuevamente en Hermosillo, esta vez con los familiares y pudimos reportarle de un avance de alrededor de 80% de estos compromisos que ya habían sido cumplidos», dijo.

El director del Seguro Social mencionó que en diciembre próximo habrá otra reunión entre el mandatario y los padres de familia, además enfatizó en que uno de los temas más importantes en el instituto es la garantía de no repetición.

«Para nosotros, uno de los temas más importantes es la garantía de no repetición, es uno de los elementos, ustedes lo saben, que forma parte de la justicia integral restitutiva y se construye de manera cotidiana en el Seguro Social. Hay que ser muy estrictos en la supervisión de nuestras guarderías, inflexibles en sanciones por incumplimientos y también colaborar en la creación de una cultura de protección civil y muy especialmente con el aprendizaje siempre en mente de que este caso es el peor ejemplo de que efectivamente la corrupción también mata», señaló. Tomado de El Imparcial.