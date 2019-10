Personas con discapacidad son un gran ejemplo de vida: Gobernadora Pavlovich

Compartir ! tweet





* Entrega Estímulos Económicos para su desarrollo integral

Hermosillo, Sonora, octubre 7 de 2019.- Las personas con discapacidad son de admirarse y merecen el reconocimiento y apoyo del gobierno, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar a 494 beneficiados, el primer semestre 2019 de Estímulos Económicos para Personas con Discapacidad de Hermosillo.

Con ello se impulsará la atención temprana, el deporte adaptado, se estimulará la educación, y se mejorará la condición de vida de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad para contribuir a su integración social, educativa, familiar y laboral.

“Esta es la primera entrega del semestre y voy a cerrar con broche de oro con la segunda entrega este mismo año; les agradezco su lucha diaria, por enfrentar todos los días y por salir adelante”, expresó la mandataria estatal ante cientos de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad que recibieron su apoyo.

Estos estímulos, reiteró, van desde los apoyos para padres y madres de familia con niños pequeños, hasta los deportistas que podrán llegar más lejos en sus proyectos y también a quienes necesitan un impulso para su entrenamiento rumbo a una plena vida laboral.

“Ustedes son el ejemplo de muchas personas, las personas con discapacidad, la valentía y el arrojo que tienen para todos los días afrontar el día a día es algo que nosotros debemos aprender, de aquí me voy muy motivada para seguirle echando el alma a mi trabajo, yo les dije que me iba a partir el alma por los sonorenses y lo he cumplido”, aseguró.

Acompañada de Celida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo y Miguel Pompa, secretario de Gobierno, la gobernadora Pavlovich felicitó a los padres de familia y abuelos, para quienes no hay nada que les impida que sus hijos, nietos, hermanos que tienen alguna discapacidad, sigan dando el cien todos los días, con ánimo y con actitud para afrontar los problemas y salir adelante.

Karina Zárate Félix, directora general del Sistema DIF Sonora, informó que en total entregarán 971 becas en el estado a familias que realmente lo necesitan y con ello continuar apoyando a que niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que tienen alguna discapacidad salgan adelante.

“Estas becas llegan porque la gobernadora es una mujer muy humana, y la gente que trabajamos en el DIF también lo somos y sabemos perfecto que este estímulo, este apoyo económico representa para muchas familias, para muchos casos, una motivación, además de la que ya tienen todos los días para levantarse, para salir adelante y sonreírle a la vida y decir que sí se puede”, manifestó.

A nombre de los beneficiados, Mario Rubén Mariñez Fuentes, de 61 años de edad, con discapacidad neuromotora, agradeció este estímulo que lo ayudará a seguir adelante.

“A todos de corazón que nos escuchan, que mi Dios, mi creador, los bendiga a todos y a todas, que nos ayudan sin esperar nada a cambio a no ser la bendición y un agradecimiento que les damos de antemano a todos aquellos que nos ayudan de corazón como la gobernadora”, expuso.

En Hermosillo, a 449 beneficiarios se les entregó el Estímulo de Atención Temprana, Educativo y Deportivo; 30 fueron beneficiados con Estímulo Especial y 15 beneficiarios recibieron un apoyo de Capacitación Laboral.

Presente Bernardeth Ruíz Romero, directora de DIF en Hermosillo.