Descarta López Obrador ‘venganza’ contra Medina Mora

* El presidente reitera que renuncia del ministro fue libre debido a indagatorias de la FGR en su contra; honestidad, característica que tendrán quienes integren su terna, afirma

Ante la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López rechazó haber dado algún tipo de instrucción «para acosar» al también exprocurador de la República.

En el marco de la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que Medina Mora decidió libremente frente a las investigaciones que integra en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).

«Ahora que pasó esto del ministro Medina Mora, hay quienes sostienen que es una venganza política; no, nada de eso, es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar, yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara, es una investigación que tiene la fiscalía general, pero antes imagínense si un servidor público de alto nivel, de influencias ¿cuándo le iban a hacer algo? Solamente que cayera de la gracia de los poderosos y ahí sí le fabricaban delitos; entonces son tiempos distintos», remarcó López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal también rechazó que quiera apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahora que por la terna que le compete enviar para llenar la vacante de Medina Mora, se pudiera a nombrar por parte del Senado de la República a «alguien a modo» de su gobierno.

El presidente dijo que es demócrata y por ello ni siquiera ha utilizado el teléfono directo que existía en otros gobiernos entre el Presidente de la República y la cabeza del más alto tribunal del país.

En cuanto a los perfiles que hará llegar a los legisladores para ocupar la vacante de ministro, el presidente adelantó cuáles serán las características que deberán reunir los aspirantes.

«Con el distintivo de la honestidad, que no sean mercaderes, que no sean traficantes de influencias, que sean gentes honestas», apuntó el ejecutivo al destacar que aún hay que esperar a conocer cuál será el veredicto del senado sobre la renuncia de Medina Mora.