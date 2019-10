Confirma López Obrador investigación a Medina Mora

Compartir ! tweet





* ‘No sé si una o dos que se han interpuesto’, dijo el Presidente; ‘están en manos de la Fiscalía General de la República… no nos involucramos en estos asuntos judiciales’, precisó

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí existe una investigación hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre depósitos en el extranjero que recibió el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora.

Consideró que el ministro quiere atender denuncias presentadas. No sé. No sé si una o dos que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al ministerio público y no nos involucramos en estos asuntos judiciales”, afirmó el titular del Ejecutivo.

El caso de depósitos bancarios a su nombre fue ventilado hace meses y desmentido por el ministro.

De acuerdo con el presidente, la Unidad de Inteligencia a cargo de Santiago Nieto inició la investigación sobre depósitos a favor de Medina Mora efectuado en bancos en el extranjero.

Cada vez que yo tengo información sobre movimientos de dinero y que puedan resultar sospechosos. He dado instrucciones, tanto a Inteligencia Financiera, a Santiago Nieto y a todos los servidores públicos que conociendo estos hechos de inmediato, se turne a la Fiscalía”, aseguró López Obrador.

Insistió, Isin embargo, que no es facultad de su administración enjuiciar a los presuntos responsables de manejo sospechoso de recursos que fue detectado por la La Unidad de Inteligencia Financiera.

Me informó que existían estos datos y la instrucción es que todo los que nos llegar con este carácter de resultar o presuntamente de resultar un asunto sospechosos en cuanto a manejo de dinero se presenta ante la Fiscalía General”, puntualizó.

En la rueda de prensa matutina realizada en Puebla, el Titular del Ejecutivo reconoció que la carta de renuncia a su cargo fue enviada por Medina Mora a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Explicó que fue el Consejero Jurídico quien le enteró de la renuncia de Medina Mora y quien remitió la carta de renuncia al Senado de la República.

Reconoció que sí se reunió en Palacio Nacional acon el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar para tratar el asunto de la renuncia de Medina Mora.

Aún no tiene pensada la terna que propondrá al Senado para sustituir al exministro.