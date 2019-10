Marea Brava

Compartir ! tweet





CONTRA VIENTO Y MAREA toma protesta el Lic. Saúl Benítez Maldonado a la Secretaria del H. Ayuntamiento de Cajeme…- LOS REGIDORES ROSENDO ARRAYALES Y JUAN COTA, le tiraron con toda sus fuerzas políticas para que no asumiera el cargo que dejó vacante con su renuncia el Profesor Asención López Duran, otro que no le fue nada bien también, pues fue merecedor de críticas destructivas y negativas por ambos regidores

POR AHÍ andan unos dizque periodistas que arman grupos de comunicadores a través de sus celulares, para chayotear a algunas áreas del Gobierno Federal, Estatal y municipal, argumentando ser los jefes inmediatos de todos los representantes de los diversos medios de comunicación, para ser ellos los enlaces de invitaciones a las conferencias de prensa que se organizan por diversos lugares de este municipio de Cajeme…- PRIMERO LE ACLARO a todos aquellos representantes que trabajan en Comunicación Social……………….-

Eduardo Flores

El Regional

CONTRA VIENTO Y MAREA toma protesta el Lic. Saúl Benítez Maldonado a la Secretaria del H. Ayuntamiento de Cajeme…- LOS REGIDORES ROSENDO ARRAYALES Y JUAN COTA, le tiraron con toda sus fuerzas políticas para que no asumiera el cargo que dejó vacante con su renuncia el Profesor Asención López Duran, otro que no le fue nada bien también, pues fue merecedor de críticas destructivas y negativas por ambos regidores.

El Lic. Benítez Maldonado logró tomar la protesta de ley para asumir su nueva encomienda que le fue conferida por mayoría de votos de los regidores…-

POR SU PARTE, Asención López Duran, logró que le aceptaran su renuncia en la sesión de cabildo, ante diferentes cuestionamientos que le hizo en dicha sesión el regidor Rosendo Arrayales…- POR OTRA PARTE, EL INCOMODO DE Fausto Guerrero, se presentó con un grupo de seguidores pancarta en mano, para gritarle al Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado, una serie de improperios que no causaron ningún efecto ante los presentes. Lo que si quedó muy claro, es que le dolió bastante que el propio Alcalde Mariscal Alvarado, haya mandado pedirle la bola para que abandonara el área de juego (Palacio Municipal), pues todo hace indicar que el ex secretario de Desarrollo Social de Cajeme, no tuvo disciplina política –laboral, y se dice que eso fue lo que originó su salida de la administración. Pero eso no es todo, pues se fue acompañado de poco más de 20 personas que le acompañaban desde el inicio de la administración…-

CUANDO MENOS NO SE FUE SOLO. Se fue con los que llegó…………….- POR AHÍ andan unos dizque periodistas que arman grupos de comunicadores a través de sus celulares, para chayotear a algunas áreas del Gobierno Federal, Estatal y municipal, argumentando ser los jefes inmediatos de todos los representantes de los diversos medios de comunicación, para ser ellos los enlaces de invitaciones a las conferencias de prensa que se organizan por diversos lugares de este municipio de Cajeme…-

PRIMERO LE ACLARO a todos aquellos representantes que trabajan Comunicación Social de estas áreas mencionadas, que YO NO NECESITO de ningún manipulador de supuestos periodistas que lo único que hace, es vivir de los IDIOTAS…- MI TRABAJO LO HAGO SOLO…- Yo no ocupo ningún otro lepero que se dedica a vender el trabajo honesto de otros….- AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. También le hago un llamado para informarles que un seudo periodista, no es representante de los verdaderos periodistas de Cajeme. El solo acarrea agua a su molino…- SABEMOS POR AMIGOS CERCANOS al Gobierno del Estado y del propio Congreso, que este seños, se hace pasar como líder de los comunicadores de Ciudad Obregón. Cosa que es totalmente FALSO…- ESTE TIPO DE VIVIDORES DE GENTE INCREDULA, creen que por tener un grupo de amigos comunicadores registrados en su celular, ya son todos unos líderes, pues lamento decirles a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno, que dichos fraudeadores nada tienen que ver con el trabajo que yo y otros comunicadores inconformes realizamos apegados a la Libertad de Expresión…-

LAS INVITACIONES DEBEN SER PERSONALES A CADA MEDIO DE COMUNICACIÓN……….-

ME DICEN QUE EL NUEVO Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, se le vio muy bien acompañado de varios regidores y de funcionarios del Ayuntamiento en el restaurante El Biby. Obvio los tiene que empezar a amansar para que aprendan que él mandará de aquí en adelante en el Ayuntamiento, pues el Lic. Maldonado, se las sabe de todas y no creo, que le ganen el tirón.

El único que le hará frente en la secretaria, será el regidor INDEPENDIENTE Rodrigo Bours Castelo, pues este empresario, es capaz de comerse un León entero, contimas un costillal de Benítez…- Rodrigo Bours y Rafael Delgadillo, hacen buena mancuerna juntos como regidores, pues ambos saben de números reales en lo que respecta a la administración de recursos y bienes, pues uno es empresario y el otro fue un banquero reconocido por todos los empresarios e industriales de esta región del Valle del Yaqui. NADA FACIL PARA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO………-

EN EL TEMA DE SEGURIDAD, pues las cosas no se ven nada fáciles para algunos jefes policiacos de la Fiscalía Estatal que pertenecen a la Policía Estatal. Se dicen tantas cosas a través de las redes sociales, que ya no sabe uno a quien creerle, pero ante los acontecimientos que estamos viviendo cada día por cada municipios del Estado de Sonora, podríamos decir que todo TIENE UN PORQUE…- Se ocupa sanear o cambias de altos mandos los cuerpos policiacos, para que las cosas empiecen a funcionar de otra manera.

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71