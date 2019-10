Politica Regional

Compartir ! tweet





“Piso callos a grupos de poder económico”: Alcalde Mariscal Alvarado; lo mencionan para la Gubernatura del 2021

Afirma que su gobierno lucha contra la corrupción y por la austeridad; falso documento que circula

Con coraje y dolor, Cajeme recordó el 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco, de 1968

Dio las bases para la ruta democrática de que a partir de entonces disfrutan los mexicanos

“Ya párale, ya párale, enfadas con lo mismo”, le gritó un ciudadano al regidor Rosendo Arrayales

Como una respuesta a su política que afecta a grupos de poder económico, consideró el alcalde Sergio Pablo Mariscal la difusión de un texto supuestamente escrito por él y donde define su estrategia para ser candidato a gobernador de Sonora.

Dicho texto incluye a quienes podrían ser los candidatos en Cajeme

Al respecto, comenta:

«Ha circulado por allí un documento falso que habla de un supuesto proyecto personal de alcances estatales que se me hizo muy gracioso, me divertí mucho porque resulta absurdo en circunstancia», afirma Mariscal en un audio que él mismo difunde a través de Whatsapp.

Sin mencionar a qué grupos se refiere, asegura:

Mi gobierno «no les ha caído bien porque estoy pisando algunos callos de grupos de poder económico que no habían sido tocados durante toda la vida».

Tras afirmar que su gobierno lucha contra la corrupción y por la austeridad, añade:

«Esto no les ha parecido, desde mi informe yo les comentaba que algunos de estos temas iban a presentarse porque intentan dispersarme, desviar mi atención, pero la verdad es que flojera me dan».

Pidió a quienes lo critican que se sumen a su esfuerzo por resolver los problemas de la comunidad:

«Orientemos nuestro tiempo en ello, no en grilla absurda».

Concluyó parafraseando a un expresidente español:

«A cada exageración, una sonrisa».

Entre tanto, con un honroso minuto de silencio e izamiento de Bandera a media asta el Ayuntamiento de Cajeme; así como la presentación de una conferencia y declamación de poema alusivo a la masacre en la plaza de las Tres Culturas, el Ayuntamiento de Cajeme conmemoró ayer el 51 Aniversario del Movimiento Estudiantil del 2 de octubre de 1968, mismo que culminó en una tragedia que aún mantiene de luto a la nación.

“Hoy se cumplen 51 años de aquel sangriento episodio en el que varios estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), acompañados de profesores, intelectuales y trabajadores, se reunieron en un mitin para exigir mayores libertades civiles y la liberación de presos políticos, acto por el que fueron asesinados.

“Este movimiento dio al país las bases de lucha para mayores libertades civiles y la democratización de la vida nacional”, expresó el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, al recordar a quienes ofrendaron su vida en busca de una sociedad más justa, igualitaria, positiva y respetuosa de los derechos humanos.

«Conmemorar este día es recordar, es hacer memoria de un episodio glorioso en la historia moderna de nuestro país, que marca precisamente un gran periodo de transición a la vuelta de cinco décadas, para que tengamos lo que tenemos hoy, y en ese sentido no perder de vista lo que significó para verlo en perspectiva para el futuro y poder plantear nuestros proyectos para ir construyendo este país de frente, en el largo plazo.

“No podemos estar ahorita pensando que después de tantos años de inercias, las soluciones van a estar en un primer año de gobierno de la Cuarta Transformación», manifestó el Presidente Municipal, a quien ya se le ve mas relajado tras la maratónica sesion de Cablldo del pasado lunes en la que Ascención López Durán presentó su renuncia a la Secretaria del Ayuntamiento, siendo relevado por Saúl Benítez Maldonado.

Por su parte, el director de Cultura Municipal, Ismael Serna Hernández, manifestó que la represión autoritaria contra los estudiantes imprimió un gran impulso a la literatura que dio cuenta del cruel suceso, tal como lo retrata Elena Poniatowsca en «La noche de Tlatelolco», Luis de Alba en «Los años y los días», por poner un ejemplo.

La alumna del CBTIS 188, Andrea Anais Herrera Romo, ante la audiencia en la que preponderó la juventud, compartió el poema «Yo acuso», del revolucionario escritor, Leopoldo Ayala.

Mientras que el conferencista Adolfo González Riande, expuso que el cine se convirtió en el medio para mostrar la realidad que se vivía en el país antes, durante y después del movimiento del 68 y puso de relevancia a «El grito» como el primer documental hecho por estudiantes de la UNAM, en el que se mostró el estilo de vida de los manifestantes. De igual manera, recomendó las películas «Rojo amanecer», «Canoa» y «Olimpia».

A su vez, el Director de Instituto Cajemense de la Juventud, Juan Alfonso González Olivarría, agradeció al Alcalde por el apoyo dado a los jóvenes y se pronunció por que este sea el Trienio de la Juventud.

Después de la entrega de reconocimientos a la estudiante del CBTIS 188 y al conferencista, el Director de Acción Cívica, Fernando González Meza, quien clausuró el evento, señaló que el autoritarismo a ultranza y la forma de aniquilar las voces de quienes exigían justicia, es un hecho inolvidable en la historia de México.

Ha, en mas de esa sesión, muy mal –y criticado por regidores y ciudadanos en general que asistieron a la misma–, se vio el regidor Rosendo Arrayales, por “apropiarse” de esas sesiones al tomar y tomar la palabra con temas repetitivos y amenazantes, inclusive contra sus propios compañeros ediles, siendo increpado por un ciudadano que harto de eso, gritó: “Ya párale, ya párale, enfadas con lo mismo”.