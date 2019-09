Segob busca destrabar conflicto con yaquis por gasoducto

Compartir ! tweet





La Secretaría de Gobernación buscará destrabar el conflicto en Sonora que tiene frenada la construcción de un gasoducto que pasa por las comunidades yaquis.

En entrevista, la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana, Diana Álvarez Maury, informó que por instrucciones del presidente de la República viajará en dos semanas más a esta región para dialogar con los inconformes a la obra, que por fortuna son una minoría, a quienes habrá que escuchar sus demandas.

Con los yaquis lo que sucede es que son 8 tribus, de las cuáles 7 en su momento, no estamos hablando de este sexenio, estuvieron de acuerdo en la construcción de ese gasoducto y solamente hubo una tribu que no estuvo de acuerdo, incluso ya hay una sentencia de una juez donde establece que no requiere unanimidad”, explicó.

Refirió que a pesar de esta determinación judicial para que continúe la construcción del gasoducto Guaymas-El Oro, que lleva a cabo la empresa IENOVA, se buscará privilegiar el dialogo con quienes se oponen, a fin de lograr el consenso y seguir adelante con esta obra que genera beneficios a las comunidades.

Esta tribu opositora fue y sacó, rompió el gasoducto y lo sacó demostrando su oposición al proyecto, y entonces ahí tenemos que acercarnos, tenemos que platicar con ellos, la empresa también se tiene que acercar y ver de qué manera se puede apoyar que sea un ganar-ganar, nosotros entendemos a las comunidades porque sabemos que han estado marginadas y que tienen muchas necesidades”, dijo.

Entrevistada luego de inaugurar la Jornada de Bienestar ISSSTE Contigo en la explanada de la dependencia, la funcionaria federal dijo que la idea del Gobierno de México es integrar al total de las comunidades indígenas en la ruta del desarrollo y el bienestar.

En cualquier país hoy en día el uso de este gas es fundamental para desarrollar muchas comunidades y entonces hay muchas inversiones que están ahí detenidas y que no solo están detenidas, sino que le están costando cantidades millonarias al estado mexicano y ese dinero se podría estar invirtiendo en otras cosas. Entonces, la verdad es que hasta se vuelve inmoral que se pierda ese dinero”

Entonces, la idea es que en cada lugar donde estén esos gasoductos identificar cual es la situación, la problemática social o política, buscar destrabar y tomar en cuenta a las comunidades indígenas y que también ellos se puedan ver beneficiados y sean coparticipes de su propio desarrollo”, subrayó.

La Jornada de Bienestar acerca a los servidores públicos al menos 20 servicios médicos y legales, como vacunación, laboratorio, salud bucal, planificación familiar, nutrición y elaboración de testamentos.

Durante la inauguración se informó que con este programa de atención medica en las oficias públicas se ha apoyado a 12 mil 400 trabajadores, 70 por ciento de ellos se les detectó sobrepeso y se les canalizó con especialistas para favorecer su calidad de vida.Tomado de Excelsior.