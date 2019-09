Deben operadores respetar los pasajes gratuitos a estudiantes: Carlos Morales

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, septiembre 18 de 2019.- Los pasajes gratuitos son un beneficio con el que cuentan los estudiantes y no hay pretexto para no hacerlos válidos si el usuario presenta la credencial UNE Estudiante, informó Carlos Morales Buelna.

El director general de Transporte en Sonora dijo que independientemente de que los camiones cuenten con tecnología o no, los dos pasajes gratuitos a los alumnos deben respetarse, por lo que hizo un llamado a reportar aquellas unidades que no estén cumpliendo con esta medida.

“Se giró la instrucción para que hagan válido este derecho de los estudiantes que utilicen el transporte público para acudir a sus centros de estudios, ellos deben obtener sus dos pasajes sin cobro, con sólo mostrar su credencial UNE vigente, en los camiones con lector de tarjeta y en los que no cuenten con esta posibilidad, también, es obligación respetar este beneficio”, indicó.

Morales Buelna exhortó a las empresas encargadas de la operación del transporte a que sean más enérgicos y obliguen a los choferes a respetar este derecho que por ley tienen los estudiantes, “si es necesario aplicar sanciones hay que hacerlo”, remarcó.

El funcionario estatal indicó la importancia de realizar los reportes por “WhatsApp” al número 6621047755 que se tiene a disposición de los usuarios, en el que deberán de proporcionar número de línea, ruta, dirección y hora aproximada, ya que con estos datos fácilmente se localiza al conductor de la unidad y se puede actuar en consecuencia.

“Son elementos que le proporcionamos a las empresas, datos específicos que permiten dar santo y seña, por así decirlo, del operador que no respetó el pasaje gratuito y que por ende debe recibir una sanción”, concluyó.