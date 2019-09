ALCALDE MARISCAL ALVARADO RINDE CUENTAS CLARAS Y REALISTAS DURANTE PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Compartir ! tweet





Al rendir su Primer Informe de Gobierno Municipal, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado presentó un recuento realista sobre los logros alcanzados y los avances en este primer año de trabajo, al mismo tiempo que reconoció que ha sido un primer año de intensa labor, “pues es un hecho que vivimos tiempos difíciles; tiempos de crisis moral, un entorno social de inseguridad, y en suma la complicada situación económica que enfrenta nuestro país, y la crisis mundial en materia ambiental, sin embargo, no ha sido pretexto para nuestra gestión, porque juntos, gobierno y sociedad de la mano, con trabajo y voluntad, hemos encontrado soluciones a los problemas que nos aquejan. Recordemos que solo trabajando unidos podemos construir el Cajeme que anhelamos”, manifestó Mariscal Alvarado.

“No vengo ante ustedes a presentar un informe de una realidad inexistente, llamamos a las cosas por su nombre y sabemos lo que no está bien, pero también sabemos en qué hemos sido efectivos y asertivos”, advirtió el munícipe.

Durante la Sesión Solemne, Mariscal Alvarado compartió las acciones realizadas en los cinco ejes rectores contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo: “Cajeme Honrado, Austero y de Resultados”, a través del cual se logró una disminución de 9.3 millones de pesos en el gasto destinado a la renta de equipo de transporte; 6.3 millones en los gastos destinados a asesorías y consultoría; 3 millones en la contratación de servicios con terceros; 15.5 millones los gastos por difusión por radio, televisión y otros medios; y, de manera destacable, logramos un ahorro de 20.4 millones de pesos por consumo de combustibles.

En el segundo eje, “Cajeme de Todos”, se instauró una nueva cultura democrática que propicia la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones que sean fundamentales para el desarrollo social y económico de Cajeme, es por ello que se constituyeron 152 comités ciudadanos, los cuales son integrados por una cantidad de 4560 personas, distribuidos en 123 colonias tanto del área rural como urbana, lo que representa un 36% del total de colonias en el municipio.

Además de que el programa “Cajeme al 100, rumbo al Centenario”, es un icono que representa la importancia que es para este gobierno la participación decidida de la sociedad para recatar y transformar los espacios públicos, a través del cual se han intervenido artísticamente siete callejones, que hoy son atractivos turísticos de la ciudad.

A través del eje rector “Municipio Limpio, Sostenible y Funcional”, se crearon mejores condiciones de bienestar social mediante la prestación de bienes y servicios públicos con criterios de disponibilidad, accesibilidad y calidad.

“En el tema del alumbrado público se repusieron 9 mil 459 lámparas, con lo cual generamos que nuestro espacio público luzca ahora, a diferencia del pasado reciente, más seguro, agradable y estético; en el tema de recolección de basura comercial, captamos más de 16 mil toneladas, 4 mil toneladas más que el año pasado, lo cual se traduce en mayor eficiencia en el alcance de este vital servicio público”, expresó Mariscal Alvarado.

Al exponer las acciones y programas del cuarto eje, “Municipio Próspero, Incluyente y Solidario”, el Alcalde reconoció la sensibilidad y responsabilidad social de su esposa, la Presidente de DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, pues junto con su equipo de trabajo garantiza el desarrollo social y humano, en que se incluye a todos los sectores de la sociedad cajemense; al mismo tiempo agradeció por el apoyo recibido para seguir juntos en esta noble labor de dirigir los destinos de la sociedad.

Gracias a las acciones de Vélez de Mariscal, mediante el programa “Transformando vidas”, fueron rescatadas y regresadas a sus hogares, más de 50 personas en situación de calle; se entregaron 182 apoyos a personas con problemas visuales; 327 apoyos de análisis clínicos; 504 apoyos de servicios radiológicos; se realizaron 2062 traslados en apoyo; se entregaron 3305 donativos; 4021 despensas fueron entregadas a personas con necesidades básicas incompletas; además se brindaron más de 16,274 terapias físicas, entre otros apoyos a personas vulnerables.

“Municipio Seguro, en Paz y Ordenado”, en este eje se instaura una nueva cultura de paz, legalidad y respeto a los derechos humanos, creando condiciones que garanticen un ambiente seguro y tranquilo para la convivencia y el desarrollo social; para ello, se realizaron los cambios en las estructuras de mando operativo y se dividió la Ciudad en 4 cuadrantes, beneficiando con ello a 318,928 habitantes.

Se implementó el programa «Laguna Segura» bajo el cual se entregaron en comodato 4 bicicletas montaña de manera que se reactivó la vigilancia con rondines de 2 parejas de policías en turno matutino y 6 policías en segundo turno; se amplió el parque vehicular al adquirir 10 unidades de vigilancia, con una inversión federal por la cantidad de 4 millones 800 mil pesos, entre otros logros.

“En suma, respetable miembros de este cabildo, pueblo de Cajeme, este es un recuento de lo más significativo al frente del Gobierno Municipal; los retos de gobernar en un municipio en constante crecimiento, son siempre complejos, pero asumimos estar a la altura de lo que se nos demanda, nuestros problemas no son más grandes que las ganas y capacidad que tenemos para convertirlos en oportunidades”, expresó Mariscal Alvarado.

Al concluir la sesión solemne de Cabildo que fue atestiguada por el Secretario de Educación y Cultura, José Víctor González Guerrero, representante personal de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el Presidente hizo entrega del documento donde se detalla el estado que guarda la administración pública municipal, por lo que recibió el reconocimiento de las autoridades estatales.

“Reconozco la estructura del documento a través de sus ejes rectores, eso habla de una planeación estratégica profesional que define con claridad el rumbo de la administración municipal y garantiza, sin duda alguna, los mejores resultados; ya que refleja un gobierno ordenado, con disciplina administrativa y financiera”, mencionó el funcionario estatal.

Al término de la sesión, el Alcalde agradeció a las distintas instancias gubernamentales, a todo su equipo de trabajo, a la sociedad civil, pero sobre todo al pueblo de Cajeme, por el apoyo brindado y por la confianza que han depositado en su persona durante este primer año de trabajo.