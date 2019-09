Marea Brava

Compartir ! tweet





GUSTAVO ALAMADA, anda envenenado por pasillos de Palacio Municipal por cosas sin sentido. Bueno eso digo yo. Hace días se enfrentó a un intercambio de palabras con Rodrigo Bours, y lo hizo con mucho protagonismo, mientras que el empresario Bours, lo vio como una tontería de que no es tema de discusión. Muchos sabemos que es lo que le duele a Almada Borquez, pero, eso no se puede decir, porque será otra instancia la que le aclare su mente y acepte la voluntad de quien lo dijo así.

JUGAR RUDO EN LA VIA LEGAL, TRAE CONSECUENCIAS FATALES cuando no se tiene la razón, pues la última instancia es la máxima autoridad (El Juez) quien determina en base a pruebas quien tiene la razón, con resultados desfavorables para el RUDO. Nadie puede estar por encima de la Ley. Si no lo creen, éntrenle que aquí los espero con el libro de la ley en la mano. Hay personas con la mente retorcida, pensando que con prácticas muy trilladas, creen que lograrán su cometido. Los miraré en los tribunales para demostrarles quien tiene la razón…- NO HAY MARCHA ATRÁS He dicho.

Eduardo Flores

LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO DE SONORA para el 2020, son salud, educación, seguridad e infraestructura. La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ya se reunió con Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de impulsar proyectos que beneficien a nuestra gente.

La titular del Ejecutivo Estatal señaló que la propuesta presentada por el Gobierno Federal del Presupuesto de Egresos de 2020, es importante seguir con las gestiones con Herrera Gutiérrez, para contar con mayores recursos en temas torales para la entidad sonorense.

Qué bueno que nuestra líder estatal, seguirá invirtiendo en lo principal, de ahí la importancia para que siga tocando puertas, porque, sé que no se va a cansar en buscar recursos para las y los sonorenses, la conocemos, y sé que peleará por mejorar la calidad de las y los sonorenses, nunca se cansará,. Pues ha sido una muestra a nivel Nacional de que en Sonora, tenemos mujeres guerreras que se preocupan por los demás…………-

QUE BUENO, que el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, se preocupa por la salud de nuestros jóvenes sonorense, ya que estas enfermedades emocionales, ya que nuestros jóvenes se han perdido en el laberinto de las adicciones o en el túnel del suicidio, lo cual, en estadísticas, nuestras cifras son alarmantes entre las familias sonorenses.

La Gobernadora y el titular de Salud Estatal, recibieron un reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Siquiatría, debido al programa "Ponte frente al espejo, que contribuye en la promoción de la salud, prevención de los trastornos mentales y el suicidio…- CHAMACOS LOCOS, ojala se recuperen y aprovechen este programa estatal, para rescatarlos de las garras del vicio maldito que impera a nivel Nacional. !!DROGAS NO!!

MUY TEMEROSA anda la Regidora de MORENA Rocío Lauterio, pues teme le den una fuerte sanción por faltas injustificadas a sus reuniones de trabajo. CUANDO MENOS es lo único que le pueden hacer, pues su trabajo no corre peligro, porque ella, no es empleada municipal, sino, ella es GOBIERNO también como el Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado…- NO HAY QUE TEMER, QUE SIGA LA FIESTA

EN POLITICA: EL BORREGO GANDARA Y Ricardo Bours Castelo, continúan sus vistas de amigos que realizan por toda la geografía sonorense. Sabemos que los dos, quieren ser los candidatos a la silla de Gobierno del Estado de Sonora en este 2021, pero, sabemos que vienen por partidos diferentes y con propuestas buenas para todos.

Creo, aquí habrán de sumarse para trabajar unidos y juntos enfrentar la fuerza de MORENA, porque no pueden olvidar que la gente les castigo por todos los actos de corrupción que han salido a flote de parte del PRI. Aunque Ricardo Bours viene por el partido INDEPENDIENTE, la gente no olvida que por sus venas corre sangre roja (PRI). Así que la suma es lo importante en este caso, para poder lograr el triunfo electoral de este 2021…- SI NO ES ASI, QUE DIOS LES AYUDE-

El líder cetemista, Manuel Montaño Gutiérrez, trae una campaña muy amplia por todo el territorio cajemense, repartiendo llaveros con una figura colgante (Un Borrego), la cual es la clave por quien tienen que votar… NO SE AGUANTE EL LIDER.

