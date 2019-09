ARRANCA SSPM PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR

Compartir ! tweet





Con el fin de erradicar los casos de bullying en las escuelas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Dirección de Programas en Prevención del Delito, arrancó el programa de Prevención de Violencia Escolar, el cual se llevará a cabo en 12 escuelas de comunidades rurales como Pueblo Yaqui, Cócorit y Esperanza.

Al iniciar el programa en la escuela Secundaria Estatal No. 23 de la comisaría de Pueblo Yaqui, el Director de Programas en Prevención del Delito, Omar Noé Meraz Reyes, informó que previamente se realizó un diagnóstico en las diferentes comisarías, donde se detectó que existen diversos factores de riesgo, por lo que se implementó un programa especial para cada plantel.

“En los diferentes diagnósticos que realizamos en las escuelas, detectamos actos de vandalismo fuera y dentro de los planteles, violencia verbal y desinterés de los padres de familia en la educación de los menores; todos estos factores están generando violencia escolar enfocado en el bullying, es por ello que debemos trabajar fuertemente en este ciclo escolar para erradicarlo”, expresó.

Mencionó que en el ciclo anterior, con los programas de DARE y GREAT, se detectó que en el 40 por ciento de cada plantel visitado, se registran casos de bullying, es por ello que en esta ocasión, con el apoyo del recurso Fortaseg, se implementó este proyecto de prevención.

“El Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, está muy interesado en trabajar en la prevención, nuestros niños y adolescentes son el futuro de nuestro municipio, es por ello que tenemos que trabajar para brindarles mejores condiciones de vida y se alejen de todos los factores de riesgo”, apuntó.

Las escuelas donde también se llevará este programa será la Técnica No. 48, General Lázaro Cárdenas, Estatal No. 13, Jesús D. Aguirre, Club de Golf, Lázaro Cárdenas del Río, Cámara Junior, Técnica 16 Antonio Villarreal, José María Maytorena Tapia, Antolina Campoy Arce y General No. 8.