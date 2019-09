Al estilo del PRIAN, en MORENA ya hay un candidato oficial, denuncia Gerardo Murrieta

Compartir ! tweet





* Es Adolfo Salazar Razo, señala Martín Gerardo Murrieta

Hermosillo, Sonora.- El representante de MORENA en el Instituto Estatal Electoral, Martín Gerardo Murrieta Romero, puso de nuevo en entredicho la transparencia de los procesos de elección de dirigentes en el partido, al señalar que al estilo del PRIAN en MORENA ya hay un candidato oficial para dirigir los destinos del partido a partir de noviembre.

“Ahora veo que en los estados, en el caso de Sonora ya traen un candidato oficial, ya anda creando percepción, al estilo del PRIAN, a Salazar Razo lo sacan de la Secretaria de Seguridad Pública y lo mandan para acá. Para mí eso es un dedazo, por eso quiero ver lo de la encuesta”, señaló.

Murrieta Romero, señaló que él tiene el interés de participar en este proceso, sin embargo, el verá cual es la metodología de la encuesta que se va hacer, mecanismo bajo el cual MORENA va a elegir al nuevo dirigente.

“Yo la verdad me voy a inscribir si veo las condiciones dadas. A mí no me van a llevar al baile….para después avalar la encuesta. Vamos a ver qué tipo de medición es, a qué universo de votantes llega, cuántos son, que enseñen la metodología”.

Hay propuestas para que sea una encuesta de la UNAM, del Politécnico, una encuesta espejo del INE para ver la certeza y equilibrio.

SOLICITA LA NULIDAD DE LA RENUNCIA DE MONTES DE OCA.

Por otra parte, en conferencia de prensa, informó que solicitó ante el Tribunal de Justicia Administrativa la nulidad administrativa de la renuncia de Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, como Fiscal de Justicia en Sonora, el cual se dio en el mes de octubre de 2018.

Dijo que la renuncia de Montes de Oca no cumplió con el debido proceso, es decir, primero la renuncia fue por causas personales cuando solo lo puede hacer por causas de fuerza mayor, además de que la renuncia solo pasó por el Gobierno del Estado cuando debió ser aprobada por el Congreso del Estado, algo que nunca sucedió.

También informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido revocó el nombramiento de los delegados y comisionados municipales aprobado el pasado 18 de marzo, avalados por Jacobo Mendoza Ruíz, dirigente de MORENA. Tomadod e DossierPolitico.