Desdeñan Ruiz Massieu y Beltrones encuentro con Alito

Compartir ! tweet





Alejandro Moreno reunió a importantes liderazgos regionales priistas este fin de semana -desde alcaldes hasta senadores, diputados federales y locales- ante quienes desarrolló la plática En el Reencuentro Revolucionario: buenas cuentas, buenos resultados, misma en donde reconoció la labora parlamentaria de sus coordinadores en San Lázaro y el Senado.

Lo anterior ocurrió como parte de los acercamientos de la nueva dirección nacional con el priismo que inició con eventos multitudinarios con obreros y campesinos de la CNC, la CNOP y la CTM. Y continuó con las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios del tricolor en el Congreso, a prácticamente un mes de haber asumido la presidencia nacional.

Esta mañana, un nuevo episodio tuvo lugar en el recorrido del dirigente nacional del PRI por confederar a todos los sectores del partido bajo su figura, tras una interna que lo debilitó. Sin embargo, las divisiones continúan y Alito no logró conversar con los sectores más adversos a su mandato al frente del instituto político.

Moreno Cárdenas convocó y se reunió en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional con los expresidentes nacionales de su partido; según informó, con el fin de fortalecer la unidad.

«Sostuvimos una importante reunión con las y los ex presidentes del @PRI_Nacional, para hablar sobre sus experiencias e ideas que nos ayuden a fortalecer la unidad del partido y construir acuerdos y consensos en favor de la ciudadanía», publicó Alito en su cuenta de Twitter.

Al encuentro, en el que estuvo acompañado por la secretaria ejecutiva Carolina, Viggiano, asistieron César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, Humberto Roque Villanueva, Jorge de la Vega Domínguez, José Antonio González Fernández, la presidenta municipal Cristina Díaz, la senadora por el PRI, Beatriz Paredes, y los diputados René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza.

René Juárez ofreció su renuncia porque no quiere una bancada del PRI suave con la 4T

De acuerdo con el comunicado, los dirigentes partidistas coincidieron en señalar que la experiencia de quienes han encabezado este partido «es fundamental en la construcción de un partido más fuerte y más unido». Quizá por ello pesaron tanto las ausencias: Claudia Ruiz Massieu, Humberto Moreira y Manlio Fabio Beltrones.

La sobrina de Carlo Salinas dejó la presidencia nacional en medio de un golpeteo interno por las acusaciones de corrupción del Gobierno Federal a figuras clave del sexenio de Enrique Peña Nieto, los pésimos resultados electorales de 2018 y 2019, y sobre todo un desgastante proceso interno que ahondó grietas y desmoronó más al partido tricolor.

Aliada de uno de los grupos internos más poderosos y enemigo de Alito, Ruiz Massieu sigue manifestando su inconformidad por convertir a su partido en una oposición suave con la 4T y el presidente López Obrador. Estas críticas han tenido siempre el respaldo del senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien a su vez respaldó Juárez Cisneros cuando el diputado intentó renunciar a la coordinación de Diputados por la prioridades legislativas del dirigente tricolor, en armonía con Palacio Nacional.

Beltrones, por su parte, ha mantenido una perfil bajo desde que dejó la dirección nacional del PRI por los pésimos resultados electorales de 2016, lo cual no le ha impedido seguir jugando sus fichas tras bambalinas. Con la renuncia de José Narro al PRI, en protesta contra su partido y contra el propio Alito, Manlio Fabio mantiene su distancia con el CEN en una especie de autoexilio en Sonora, desde donde asesora a la gobernadora Claudia Pavlovich.

Su ausencia hoy -confirmó a LPO un operador priista que presenció la cita con Alito- confirmaría esa inconformidad sobre el rumbo que está tomando su partido, el cual lejos de no ser de su agrado, podría jugar en contra de su grupo y el de priistas como Osorio Chong.