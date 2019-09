¡Rogelio Díaz Brown quiere ser candidato del PRI a la gubernatura de Sonora el 2021 y Armando Alcala candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme en el 2021!

Compartir ! tweet





* Les gusto la papita a los diputados de Cajeme

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar sin el deseo de ayudar a nadie ni tampoco jorobar en contra de nadie, finalmente todos los políticos son iguales, nomas llegan al poder y se les olvidan los amigos, se llenan de caldo flaco y andan que no tientan ni el suelo, los marea el poder, eso esta comprobado, pero en fin vamos al grano.

Nos llegan informes muy fidedignos desde Cajeme Sonora, que los señores diputados locales por Cajeme Rogelio Díaz Brown y Armando Alcala andan con todo, al parecer ya se pusieron de acuerdo y aunque Armando Alcala no quería perdonar a Rogelio desde que lo ceso y corrió olímpicamente cuando Rogelio era Alcalde y Alcala director del Ooomapas de Cajeme, pues lo corrió y dicen que jamas lo perdonaría, pero como siempre cae mas pronto un hablador que un cojo.

El asunto es que el «Roger» y Armando ya se pusieron de acuerdo, el «Roger» buscara afanosamente la candidatura del PRI al gobierno de Sonora en el 2021, porque el jura y perjura que ya le toca a uno del Sur de Sonora y el pues según es el mas indicado después de Sylvana Beltornes, en caso de que Sylvana no quiera entrarle, pues el uno dos seria el «Roger» por el PRI claro, y pues ni tardo ni perezoso el también diputado local por Cajeme ya se unió al «Roger» y haciendo mancuerna con el pupilo y delfín del «Tino» Felix Armando Alcala buscara ser el próximo candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme.

Según él dejara en el terreno a Omar Guillen actual subsecretario de economía en Sonora y a Kitty Díaz Brown actual subsecretaria de Sedeson Sonora entre otros que casi no pintan como Juan Leyva actual subsecretario de agricultura en Sonora.

El asunto aquí es que ya les gusto seguir mamando del erario publico a estos diputadillos locales buenos para nada, nomas puro engrosar sus cuentas bancarias y hacer grandes negocios como Armando Alcala que ahora ya tiene eléctricas Alcala en todo el estado, en Nogales, en Hermosillo, en Cajeme tiene dos y en Navojoa, ademas esta por abrir Los Mochis, esta bien que tengan muchos pero que no la frieguen, que ayuden a sus representados, porque así como quieren seguir mamando de la ubre política, si el municipio donde pertenecen lo tienen olvidado y abandonado, ¿Así quiere el «Roger» ser gobernador y Alcala quiere ser el próximo alcalde de Cajeme?, pero en fin ya veremos en el 2021, y si no al tiempo amigos lectores.