CONVOCAN A CONCURSO DE DISEÑO DE CARTEL «POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, IGUALITARIA, JUSTA Y DE PAZ»

Con el objetivo de sensibilizar y concientizar que la violencia no es un acto normal, el Instituto Cajemense de la Mujer (ICM), la Dirección de Cultura Municipal, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Red Feminista Sonorense, el Centro de Culturas Populares e Indígenas, el Instituto Sonorense de la Mujer, el Centro de Justicia para las Mujeres y Museo de los Yaquis, suman esfuerzos y lanzan la convocatoria al concurso de diseño de cartel, «Por una vida libre de violencia, igualitaria, justa y de paz».

Brianda Mancillas Balderrama, Directora del ICM, mencionó que este proyecto es un trabajo transversal que se pretende tenga un gran impacto en el municipio.

Podrán participar diseñadoras y diseñadores gráficos, artistas visuales y estudiantes de carreras afines de nivel profesional nacidos en Cajeme o con residencia de más de tres años en la ciudad.

Destacó que se otorgará un único premio de 3 mil pesos, diploma y publicación del diseño del cartel.

La propuesta deberá enviarse al correo jesusm.osuna@itson.edu.mx, especificando el asunto como participación en la convocatoria, su diseño en imagen JPG, tamaño carta 100 dpi de resolución, acompañado de un documento Word no mayor a una cuartilla que explique la propuesta y contenga los siguientes datos: nombre, teléfono, dirección (Calle, número, colonia, código postal).

La recepción de propuesta queda abierta a partir de este lunes 9 de septiembre al 13 de septiembre del presente año a las 17:00 horas. No se considerarán trabajos recibidos después de estas fechas.

La coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa señaló estar seguras de que esta iniciativa, que comprende a los tres niveles educativos, será de gran ayuda para frenar los altos índices de violencia en el estado y principalmente en Cajeme.

Recalcó que la imagen ganadora se dará a conocer el día 17 de septiembre mediante una rueda de prensa, y se incluirá en la campaña del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2019.

En la rueda de prensa estuvieron presentes; Enrique Espinoza Pinales, Director del Museo de los Yaquis; Marlene Rosas Borboa, Jefa del Departamento Extensión de la Cultura del ITSON; Lupita Aguilar, Coordinadora del Instituto Sonorense de las Mujeres; José Antonio Macías Muñoz, Enlace de la Zona Sur de Culturas Populares; Juan Osvaldo Garantillon, Contador Público en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado; María Eugenia García Ruiz, Delegada Nacional de AMMJE Obregón y Anahí Mendoza González, Encargada de Vinculación de la Policía Federal en Cajeme.