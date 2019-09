Fomentan SEC y FDE cultura de la legalidad y la denuncia

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; septiembre 8 de 2019.- Para fortalecer en niñas, niños y jóvenes sonorenses la cultura de la legalidad y la denuncia, que les permita ser parte de una sociedad justa, participativa y democrática, titulares de la SEC y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales en Sonora, firmaron un convenio de colaboración.

Víctor Guerrero González y Pablo Chirinos Benítez signaron el documento en materia de difusión, divulgación y capacitación, para la prevención en la comisión de delitos electorales y fomento de la participación ciudadana en la cultura de la legalidad y la denuncia.

El secretario de Educación y Cultura manifestó que la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano es la de abrir los espacios necesarios en las instituciones para que la capacitación y divulgación de la cultura de la legalidad, se dé en todos los ámbitos de la educación en el estado de Sonora.

“Mientras más conozcamos esos marcos (jurídicos) y los alcances y cuáles son las limitaciones, por un lado como servidores públicos y por otro lado a nuestros alumnos en cada una de nuestras escuelas, nos permitirá transitar más tranquilamente en los procesos que están por venir, pero que trasciende más allá del proceso electoral”, señaló.

El titular de la SEC indicó que el convenio fortalecerá la construcción de la ciudadanía responsable de los jóvenes, pero al mismo tiempo les dirá cuáles son los riesgos de ejercer un voto con algunas desviaciones que marca la Ley.

”En ese tema es fundamental la participación de la Fiscalía en la orientación a nuestros jóvenes y también a nuestro personal”, aseguró.

Guerrero González destacó que el convenio no se focaliza en educación Media Superior y Superior, sino que permitirá trabajar desde educación Básica para que los niños y jóvenes identifiquen esa cultura de la legalidad como una forma de construir su propia ciudadanía responsable en la que participarán en la toma de decisiones en una sociedad cada vez más compleja.

Por su parte, el fiscal especializado en materia de Delitos Electorales en Sonora destacó la celebración del convenio y la apertura de la SEC, porque representa la oportunidad de llegar a toda la estructura educativa y llevar el mensaje de compromiso con la libertad en la decisión del voto.

“También a alumnos que no tienen hoy la edad para ejercer el voto, pero que en el 2021 van a estar en edad de votar y tenemos que generar esa conciencia, porque las elecciones no se viven solamente el día de la jornada, no es el día de la elección ir a votar, sino observar que todas las instituciones sean respetuosas del marco legal y constitucional para prevenir delitos electorales, que nosotros difícilmente lo lograríamos de no ser por la celebración de convenios de colaboración como este del día de hoy”, señaló.

Atestiguaron la firma de convenio David Palafox Celaya, subsecretario de Política Educativa y Participación Social; Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Patricia Calles Villegas, subsecretaria de Educación Básica y los dirigentes del SNTE, César Salazar López y Raymundo Lagarda Borbón, de las secciones 28 y 54, respectivamente.