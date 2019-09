CONVOCAN A PARTICIPAR EN NUEVA RUTA DEL DESFILE CONMEMORATIVO AL INICIO DE LA INDEPENDENCIA

Compartir ! tweet





En apego a las ordenanzas militares y en cumplimiento del Reglamento de Acción Cívica Municipal, por segunda vez en Cajeme el recorrido del desfile cívico militar para celebrar el 209 aniversario del inicio de la Independencia de México se realizará de sur a norte por la calle 5 de Febrero, iniciando en la calle Guerrero para culminar en la avenida Morelos.

El Director de Acción Cívica, Fernando González Meza aclaró que el cambio del sentido en que tradicionalmente se efectúan los desfiles en Cajeme, que por cierto ya se había realizado en el 2010, no obedece a una ocurrencia de la actual administración sino única y exclusivamente es en respeto a lo que marca la normatividad municipal y en atención a la recomendación del 60 Batallón de Infantería.

«En anteriores ocasiones se iniciaba de norte a sur y ahora, por cuestiones de reglamento y atendiendo una petición y una sugerencia de nuestros amigos del ejército, vamos a cambiar la ruta de este desfile, ahora va a ser de sur a norte», explicó el González Meza.

Luego de esta información, el Capitán Primero José Antonio Piscil Ramos, expuso que, por principios de la usanza militar, el saludo marcial debe ser hacia la derecha y no con vista hacia la izquierda, que es lo que ocurre cuando el recorrido se efectúa de norte a sur.

«En el sentido del itinerario, la marcha de sur a norte, ya es una tradición militar, sustentada en el reglamento para seguridad militar, que se prioriza siempre la marcha ya haciendo los honores para quien la preside, el Presidente de la República, los Gobernadores, Presidente Municipales acompañados por los titulares de las fuerzas militares del lugar, se hace una vista a la derecha; no es extraño, aquí en Obregón ya lo hicimos en 2010», enfatizó el Capitán del 60 Batallón de Infantería.

Al retomar su participación, el Director de Acción Cívica, informó que el desfile del próximo 16 de septiembre, iniciará a las 08:00 horas y los contingentes participantes harán su arribo al área de estacionamiento a las 07:00 horas.

La zona de estacionamiento para las escuelas se ubicará de la manera siguiente, Preescolar se reunirá en calle Guerrero entre 5 de Febrero y Sinaloa; Primarias en la misma calle Sinaloa, entre Guerrero; así como en el tramo de la No Reelección y Galeana.

Las Secundarias se reunirán en calle Guerrero entre 5 de Febrero y Sonora; Sonora entre Guerrero y No Reelección y la cuadra que va de Galeana a No Reelección.

Las Preparatorias y Nivel Superior estarán sobre la calle Sonora entre Guerrero y No Reelección.

Los Organismos de Servicio y el 60 Batallón de Infantería, se ubicarán en la calle 5 de Febrero entre Hidalgo Y Guerrero; mientras que la Descubierta de Seguridad Pública se reunirá en Calle 5 de Febrero, entre Guerrero y No Reelección.

Señaló que la distancia de cada uno de los agrupamientos, será de 13 pasos; mientras que entre cada contingente, los contingentes serán conformados por Banderín, Banda de Guerra, Escolta y Contingente alusivo a la Independencia.