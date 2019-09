Politica Regional

Compartir ! tweet





Al que le están haciendo fama de ser uno de los nuevos padrinos políticos de Sonora es a Guillermo Padrés. Uffa, y de ser cierto, pues vaya que tendría mucho power, pero bueno, de eso a verlo operando es muy diferente, lo que pasa es que le están adjudicando el control de todos los padrecistas que se han regado por los diferentes partidos y organizaciones.

Por ejemplo, hay quienes dicen que controla la dirigencia estatal del PAN a través del Neto Munro y la de Hermosillo con el Güero Nieves que la tercera parte del consejo político es de suyo, y ahora, que será dueño del partido de Elba Esther Gordillo, porque Francisco Bueno Ayoub será el coordinador estatal de las Redes Sociales Progresistas, que tiene mucha presencia en Morena gracias a organizaciones como la que encabeza Adrián Espinoza, ese si un verdadero ahijado político, que si bien lo niega en público a lo mejor en privado es otra cosa.

Bueno, pues mientras unos aseguran que si tiene suficiente influencia en su partido y mantiene control de los padrecistas regados por todos lados, hay quienes aseguran que Padrés Elías apenas si manda en su casa, si bien es cierto muchos le deben favores, sobre todo los que se hicieron de grandes beneficios financieros, no le alcanza para tanto.

A lo mejor, nos comentan, por educación y amistad hay quienes les toman las llamadas telefónicas y tienen la paciencia para escucharle sus consejos, pero una vez colgando, solo dicen que monserga estar escuchando a este amigo, casos como el Neto Munro todos reconocen que tiene un liderazgo personal y auténtico que no depende del exgobernador. Y prueba de ello es la limpia que ha hecho en la directiva panista.

Aclaran que solamente en Hermosillo es donde se aprecia esta supuesta influencia porque en el resto de la entidad no se alcanza a ver tanto, cierto, todavía podría regañar a los alcaldes actuales como el de Huatabampo, gente de Roberto Romero, pero hasta ahí, un ejemplo claro, de los tres diputados locales, no creo tenga influencia en ninguno.

Gildardo Real tiene su propio proyecto, Eduardo Urbina es un hombre cercano a Damián Zepeda,de su verdadero grupo solo vemos a Agustín Rodríguez con un cargo simbólico a nivel nacional, Tere Lizárraga se aparece por todos lados, pero no la vemos ocupando cargos importantes. A Javier Neblina lo acaban de eliminar del comité estatal.

Y dicen que la lista es larga, pero bueno, nunca hay que menospreciar a quienes han llegado lejos y Padrés Elías, aunque sea en forma circunstancial, llegó hasta la gubernatura y ayudo a muchos. Por lo mismo, puede llevar el título de don Padreone sin complicaciones.

Caray, el que parece que todavía no se repone de la chambeada que tuvo que dar por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador es Jorge Taddei, el super duper delegado, se nota que le exigieron que se aplicara para calmar a los grupos de manifestantes que se presentaron en el hangar de la base aérea, por fuera del Partenón y en el aeropuerto de Hermosillo.

Por ahí se le vio platicando con medio mundo y tratando de convencer a los grupos de que le bajaran para que no estorbaran la gira presidencial. Vamos, hasta doña Petra Santos aprovechó la visita para presentar su queja y querella por haber sido despedida, a la mala dicen sus seguidores. Desde entonces a la fecha no se la ha visto, porque muchos dicen que una vez que se fue el presidente regresó a sus tandas de siesta obligada y todavía no alcanza a reponerse.

Por lo pronto, sus amigos y no tanto, dicen que por fin desquitó el sueldo, pues parece que la alianza política entre Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social para hacer mayoría en el Congreso del Estado terminó de forma definitiva, la coordinadora de la bancada guinda, Ernestina Castro, fue contundente al señalar que la coalición Juntos por México ya es cosa del pasado, cuando menos en Sonora.

Lo que pasa es que los diputados de Morena andan que no los calientan ni el sol porque de nuevo se las ganaron con el nombramiento del presidente de la mesa directiva de septiembre, resulta que la bancada guinda quería imponer al diputado Martín Matrecitos, pero les ganó la vagancia de las otras bancadas que designaron al diputado morenista Luis Armando Colosio, quien técnicamente ha sido expulsado de la bancada y jala más para otros intereses.

Andaban tan enojados por este madruguete que primero no supieron como reaccionar y fue hasta este martes que decidieron romper con sus aliados y declarar la guerra abierta a sus adversarios, sin duda que esto muestra la falta de oficio de la bancada guinda y sobre todo, que siguen bajo el control de su grupo de asesores que no saben ni la tabla del uno en materia política.

Por cierto, que es bueno que Morena pare antenas porque las preferencias electorales comienzan a moverse y en forma peligrosa, se supone que tenían dominio en todos los estados, pero ahora resulta que en Nuevo León y en Querétaro las preferencias electorales se inclinan a favor del PAN.

En el primero de los casos según encuesta de Massive Caller, ganaría un candidato panista con el 24.3 por ciento de preferencias y en Querétaro, la ventaja es para los panistas también con el 28.8% de los votos. Seguramente que esto obliga a replantear las estrategias del gobierno federal, porque seguramente esto no estaba en los planes a corto plazo.