¡En Sonora se viola la constitución política del estado, se viola el pacto del federalismo y se viola la autonomía de los municipios: Francisco Dominguez, Gobernador de Querataro!

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora depurar policías municipales, estatales y reponerlos con marinos esta totalmente fuera de la ley, muy claramente se esta violentando la soberanía del estado de Sonora, se violente la autonomía de los municipios y la gran verdad que es algo muy alarmante lo que esta pasando en Sonora, no sabemos porque la gobernadora constitucional del estado libre y soberano de Sonora permitió esos grandes atropellos de la federación.

Constitucionalmente están en un gran error, están totalmente fuera de la ley no sabemos porque hicieron eso con Sonora, ¿Que habrá detrás de todo esto?, ¿Por qué Claudia Pavlovich permitió tan grande atropello legal para su estado y sus municipios?, algo debe de haber detrás de todo esto que pronto sabremos, en Queretaro jamas yo como gobernador permitiría que se violara la ley así tan descabellado afirmo el gobernador Francisco Dominguez.

La gran verdad que vergüenza para Sonora que esto este pasando con la gobernadora, que se deje pisotear por el gobierno federal, aquí la única es que ella sienta pasos y prefirió mejor dejar que hagan lo que quiera la Federación en Sonora, esto pasara a la historia de Sonora, vulnerado y pisoteado así lo dijo Francisco Dominguez, y si no al tiempo amigos lectores.