¡Empieza a perder fuerza MORENA en México y Sonora, será un panista el presidente de la cámara de diputados federales!

Compartir ! tweet





* Dip. locales de Sonora abandonan a MORENA, PT y PES

Por Carlos «El Charly» Villegas

Hermosillo, Son.- La gran verdad que era de esperarse lo que esta pasando ya al partido de MORENA, ya mucha gente se dio cuenta que no es el león como lo pintan, a habido ya varios reverzasos en el país y es el caso de la renuncia forzada de Porfirio Muñoz Ledo de la presidencia de la cámara de diputados federales.

Donde se la tuvieron que dar a un panista porque ya traen muchos problemas internos, como por ejemplo el gran pleito de los senadores de MORENA Ricardo Monreal y Martí Batres, así ya están sacando la uñas varios morenistas que ya se dieron cuenta que lo de la 4ta. Transformación es puro show mediático y en partes es mas de lo mismo.

Y así ya muchos que creían en MORENA se estan arrepintiendo porque no es como se las pintaron, por si esto fuera poco en Sonora varios diputados locales que habían hecho coalición con MORENA del PT y PES entre otros ya le dijeron adiós y los dejaron solos, así que perdieron la presidencia del congreso del estado los morenistas para variar, como también la federal de México y así con el transcurso de tiempo se darán cuenta que no era como ellos esperaban la gran transformación del país.

Un país hundido en la inseguridad, sin crecimiento, sin circulante y con poca capacidad de compra.