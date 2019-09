POSICIONAMIENTO DEL ALCALDE SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO

Compartir ! tweet





Tal y como lo establece la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que señala la coordinación de los tres órdenes de gobierno, Cajeme, a través de su Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, ha ratificado el acuerdo de continuar en la línea de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que significa estar a la vanguardia en la instrumentación de mecanismos para transitar al nuevo modelo homologado nacional de policía, teniendo como premisa la aprobación del Cabildo de Cajeme del Reglamento de Carrera Policial validado previamente por el Secretariado Ejecutivo del SNSP.

Por esta razón, el Licenciado Francisco Cano Castro atiende las nuevas tareas derivadas de este ámbito, al respaldar la gestión que implica este andamiaje en la política de seguridad y temas asociados del Alcalde Mariscal Alvarado; en este sentido, se ha nombrado un nuevo Comisario en la sesión ordinaria de agosto, el Coronel Jorge Manuel Solís Casanova, quien semanas antes había ocupado la Dirección de Seguridad Pública Municipal, después de que el Gabinete de Seguridad del Presidente Municipal recomendase este perfil con formación militar pero con amplia experiencia Policial.

Cabe señalar que este perfil fue buscado por el Alcalde y conversado directamente con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal Dr. Alfonso Durazo Montaño quien opera la Estrategia Nacional, seleccionándose con el apoyo del Titular del Secretariado Ejecutivo, Leonel Cota.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezando la mesa de Seguridad, confirmó la coadyuvancia de Federación-Estado-Municipio para la vigilancia, y cada ámbito hará lo propio para profesionalizar el esfuerzo y consolidar esfuerzos de Guardia Nacional, policías locales y municipales, con pleno respeto a la autonomía municipal, es así que el mando de la SSP de Cajeme lo tiene plenamente el municipio, recayendo constitucionalmente en el Presidente Municipal que dirige una corporación civil con mando operativo civil independientemente de su formación.

En Cajeme, estamos liderando este modelo y hemos planteado con claridad al Secretariado Ejecutivo para que se mande una unidad de policía federal para acelerar los procesos y que los 161 elementos que nos urge evaluar en el C3 sean atendidos, de ser posible durante el mes de septiembre y no hasta enero o febrero del año próximo, como está previsto debido a la saturación en el Centro Evaluador del Estado.

Lo anterior es de suma importancia para confirmar el mayor número de elementos y definir la fuerza de tarea de referencia para ir cumpliendo las metas de profesionalización.

«Esto es importante porque nuestra administración es la más interesada en que todos nuestros elementos cumplan con los requisitos porque la licencia colectiva de portación de armas no la tenemos nosotros, la tiene el Estado y queremos que esto quede liberado y poder incrementar la capacidad armada de nuestra corporación municipal”, agregó el Presidente Municipal.

Es importante señalar que en Cajeme se forman excelentes cadetes en la prestigiada Academia de Policía y que engrosan las filas de la corporación; en Cajeme no se requiere sustituir a nadie, porque en el escenario de los elementos que se habrán de pensionar, estos pueden ser relevados con los egresados de la Academia de Policía de Cajeme.

Otro ámbito a destacar es el trabajo exhaustivo que realiza la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, que es y será la indicada para revisar las veces que sea necesario, todos y cada uno de los casos de los elementos en este proceso de transición al nuevo reglamento policial.

“Nuestra corporación de seguridad es una institución respetable, de mucha proximidad y enfocada a la prevención, pero con la capacidad y el carácter a través de la coordinación efectiva y de los grupos mixtos de ser instrumento para el combate contra la delincuencia en todas sus formas”, destacó.

El Alcalde informó que ningún elemento de la corporación, en esta transición al nuevo reglamento policial, verá afectado su ingreso cuando así resulte desventajosa, ya que mediante un esquema compensatorio el municipio le mantendrá su ingreso, y dijo que otro buen número de elementos están siendo beneficiados y no perjudicados por el nuevo reglamento de carrera policial.

“Continuaremos haciendo esfuerzos para gestionar proyectos en favor de la dignificación de nuestros elementos y ya estos programas como la tienda del policía, vivienda del policía y un nuevo esquema de estímulos al desempeño, entre otros, van adelantados”, puntualizó el Alcalde.