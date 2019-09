CONTRIBUIRÁ AYUNTAMIENTO EN PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO COMERCIAL Y ECONÓMICO A TRAVÉS DEL BACANORA FEST

Compartir ! tweet





Con el objetivo de coadyuvar con los productores regionales del producto bacanora y con ello brindar facilidades para detonar el desarrollo económico mediante la exposición y venta de este licor; así como impulsar su denominación de marca, el Ayuntamiento de Cajeme, en coordinación con el Gobierno del Estado y organismos empresariales, invita al evento Bacanora Fest, mismo que se celebrará los días 4 y 5 de octubre en la explanada de la Casa de la Cultura.

El Director de Desarrollo Económico, Hugo Sergio Ramírez Espinoza, en representación del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado mencionó que este es un evento para promocionar, ante propios y visitantes esta bebida emblemática con certificación de origen, en el que participarán 14 empresas que exhibirán 27 marcas de bacanora, así como diversos productos elaborados con la destilación de este agave sonorense.

Además, habrá degustación gastronómica con la participación de 10 empresas locales, así como la exposición de diversos productos regionales a cargo de 20 organismos empresariales de Sonora.

«El bacanora no es sólo una bebida, el bacanora es parte de nuestra riqueza gastronómica, es parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestras tradiciones, por lo que tenemos que impulsarlo, eso no me cabe la menor duda», manifestó Ramírez Espinoza.

El Subsecretario de Impulso a la Comercialización, Omar Guillén Partida señaló que el Bacanora Fest arranca con la ceremonia de inauguración a realizarse el 4 de octubre a las 15:00 horas, para después celebrarse un ciclo de conferencias y talleres relacionados con este producto regional, que se extenderán hasta las 18:00 horas.

A las 19:00 horas tendrá lugar una cena de gala en las instalaciones del Museo Sonora en la Revolución, donde se presentará a las candidatas del certamen Reina Turismo Cajeme y la coronación de quien se convertirá en embajadora del producto Bacanora a nivel nacional e internacional, se realizará el 5 de octubre a las 19:00 horas en la Arboleda e la Casa de la Cultura.

Ese mismo día, a las 10:00 se efectuará el corte de listón inaugural por parte de las autoridades municipales y estatales; de 10:00 a 15:00 horas habrá un programa de entretenimiento a cargo de TVP, mientras que a partir de las tres de la tarde en adelante tendrá lugar un nutrido programa cultural con la participación de grupos locales y de la etnia Yaqui.

Participaron, el Director del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, José Luis Hernández; el Presidente de Canaco, Jesús Nares Félix; la maestra María Isabel Estrada Alvarado del ITSON; el Director de Cultura Municipal, Ismael Serna Hernández y Bruno Novelo, de la Secretaría de Turismo.