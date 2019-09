Politica Regional

Compartir ! tweet





Don Javier Bours Almada, merecido reconocimiento nacional este 17 de septiembre en Monterrey al recibir la presea «Don Eugenio Garza Sada». Sus hijos e hijas, al igual que su esposa Alma Castelo de Bours, muy satisfechos. Y Cajeme tambien!… Muy comentada una foto del Presidente López Obrador en su visita a Hermosillo, en la que lo acompañan la alcaldesa Celida López y los huatabampeses Octavio Almada y Pancho Vázquez. Llovieron los «memes». «Parece boda», decian… La Central de Autobuses de Ciudad Obregón está calificada como una de las mas modernas y eficientes, y tambien en materia de seguridad, gracia al buen equipo que ha logrado conjuntar su Grente General, José Omar Serna Córdova. Un buen acierto del Alcalde Sergio Pablo Mariscal… Ing. Manuel Murue Sagab y mi también viejo amigo de Hermosillo, el Lic. Rafael Gastélum Salazar, están dándole luz, brillo, aficiencia y transparencia al cien, al Instituto Catastral del Estado de Sonora (Icreson). De lo mejor en en todo México!

Don Javier Bours Almada, recibirá merecido reconocimiento nacional este 17 de septiembre en Monterrey al recibir la presea «Don Eugenio Garza Sada». Sus hijos e hijas, al igual que su esposa Alma Castelo de Bours, muy satisfechos. Y Cajeme tambien!… En tanto, en Hermosillo, el ingeniero Manuel Murue Sagab y mi tambien viejo amigo de Hermosillo, el Lic. Rafael Gastelum Salazar, están dandole luz, brillo, aficiencia y transparencia al cien, al Instituto Catastral del Estado de Sonora (Icreson). De lo mejor en en todo Mexico.

En mas del clan Bours, fructifera la reciente gira del CP Ricardo Bours Castelo por Puerto Peñasco, Sonoyta, Caborca y SLRC, y la semana pasada convivió en Hermosillo con un grupo de amigos profesionistas y empresarios para exponer su proyecto politico de ir por la gubernatura de Sonora como candidato independiente.

Por otra parte, la Central de Autobuses de Ciudad Obregón está calificada como una de las mas modernas y eficientes, y tambien en materia de seguridad como el programa «Taxi Seguro». Gran trabajo de su Gerente General, José Omar Serna Córdova. Un buen acierto del Alcalde Sergio Pablo Mariscal

En cuanto a la gira presidencial del lunes, muy comentada esta foto del Presidente López Obrador en su visita a Hermosillo, foto en la que lo acompañan la alcaldesa Celida López y los huatabampeses Octavio Almada y Pancho Vazquez. Llovieron los «memes». «Parece boda», decian.

En cuanto a Pancho, el es del staff de Alfonso Duraz, en tanto Octavio Almada es de Presidencia de la Republica, preguntándole uno ayer por rumbos de Palacio Municipal al Cacho Angulo si vio en la gira a Andrés Salas, Director del área administrativa de la SSP Federal. No lo vi. No vino, nos dijo.

Por cierto, dicen que esta gira fue visita de doctor, porque solo tuvo un evento público que fue la mañanera y dos privados, que fueron la reunión de Seguridad y la sostenida con los padres de la Guardería ABC. El punto fue la tremenda madrugada que tuvieron que dar los reporteros que quedaron acreditados para cubrir este evento.

Segun Hilario Olea, fueron citados a las 4:30 AM en las instalaciones del C5, porque de ahí serían llevados al hangar de la base aérea, y aunque usted no lo crea, muchos colegas llegaron temprano, todos dormidos, pero llegaron, como era de esperarse no los dejaron entrar a la reunión de Seguridad y luego una vez terminada comenzó la mañanera que duró más o menos una hora diez, de las más cortas.

Pero antes de terminar la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó o anunció, dependen de quien lo lea, con estar viniendo a Sonora más seguido para visitar las distintas regiones. “Voy a estar viviendo a Sonora de abonado”, dijo.

Porque es un estado muy progresista con gente excepcional. Sin duda un buen cebollazo a la gobernadora Claudia Pavlovich a la que incluso le permitió que cerrara la conferencia con la última pregunta, va a estar más que interesante estas nuevas giras del presidente, porque hay muchos proyectos en proceso, comenzando por la cuatro carriles.

Pero ahí está el nuevo Hospital General que se comprometió a que se terminaría y la presa Pilares, y el tema del gasoducto atorado por las maniobras que hacen asesores de los yaquis que pertenecen a Morena. Eso es lo bueno que venga, para insistirle en que se atrasen estas obras.

Ah, pero dice la raza que venga en horario normal y decente, porque ahora estuvo mortal por necesidad, por lo pronto ya fijó fecha y les dijo a los padres del ABC que volvería a más tardar en tres meses y de nuevo sostendría con ellos una reunión.

OTRA PATADA AL BOTE.- Si corren al secretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú, lo más probable es que lo contraten en la NFL, porque ha resultado un excelente pateador, mire nomás, ahora resulta con que las obras de modernización de la cuatro carriles, cuando el propio presidente dice que faltan cinco kilómetros, se terminarán en 60 días.

NO ESTAN TODOS.- Como era de esperarse, luego de ver el presídium de la mañanera de inmediato se preguntaron ¿Quién falta? Obvio, que de inmediato comenzaron los murmullos. No está la Ana Gabriela. Uyyy, a lo mejor la castigaron y esto es mensaje, claro, también vinieron las explicaciones, como el hecho de que puede estar en Perú en los juegos Parapanamericanos.

Como la pongan, esta ausencia fue suficiente para que de nuevo le llovieran pedradas a Ana Gabriela y a propósito de figuras. ¿Alguien vio si estuvo Alejandro Esquer en estos eventos? Porque como no lo conocemos, ignoramos si fue invitado, sobre todo ahora que lo andan haciendo sonar para la grande. Ah, en la gira, los huatabampenses Octavio Almada y Pancho Vazquez.

¿TERCER INFORME?.- Como que sacó de onda que la mampara de fondo que había en palacio nacional en lugar de primer informe se dijera que era el tercero, de inmediato alguien pensó que el rotulista la había regado, pero nanay, resulta que para estar a tono, el mensaje correspondía a un tercer informe, dado que el primero fue por los cien días y el segundo por el triunfo electoral.

Ahora, desde ese enfoque, era el tercero, pero más que informe en realidad debieron poner el mensaje. Porque de ser así estarían violando la ley, dado que la Constitución mandata que se presente el informe de gobierno, pero ese documento va al Congreso de la Unión y los mensajes no están reglamentados porque legalmente no existen como documento oficial.

Total, que de nuevo hubo polémica pero no llegó lejos, porque como que ya los medios no caen en estos garlitos, pero bueno, ahí está el toque de originalidad que no podía faltar en una ceremonia de este tipo. Bueno, eso del «Tercer Informe» fue para distraer a los invitados y a los medios de comunicación. Vagancia de alguien.