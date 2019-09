¡En Sonora ordena AMLO investigar a fondo a comandantes y policías municipales, estatales, federales su modus vivendi, marinos remplazaran a los municipales depurados!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan noticias calientitas desde la Ciudad de México de gente cercanísima al señor secretario de seguridad pública federal, en el sentido de que el señor presidente de la republica ordeno ya una gran investigación a fondo en Sonora (¿Solo en Sonora?) no se les hace raro que nomás Sonora.

Así es se investigara muy minuciosamente a todos los policías que andan mal ya sean municipales, estatales o federales, se les investigara su modus vivendi, y a muchos por enriquecimiento ilícito, de “p” a “pa” serán investigados según nuestras fuentes muy pero muy confiables por la cercanía con el mandamás en México.

Dicen que viene dura la quema para Sonora y se dice que pronto habrá resultados positivos ya que esta investigación pudiera ya tener frutos, el asunto aquí se torna más preocupante para todos los policías que andan mal o que sean hecho ricos al amparo del poder y de la charola, porque según México la SSPF ya los tiene bien identificados y por eso tomaron la decisión de primero depurarlos de las corporaciones policiacas y luego echarles el guante por enriquecimiento ilícito, bueno eso es lo que dicen los que saben más de este delicado asunto en la Ciudad de México.

Y la gran verdad no es por jorobar en contra de nadie, pues finalmente que Dios los bendiga a todos los que anden mal, pero si este asunto se pudiera tornar más grave de lo que se prevé porque la orden del presidente de la republica AMLO es nomas para el estado de Sonora, ¿Por qué Sonora nomas?, ¿Que habrá de fondo detrás de todo esto?, por lo pronto policías que anden mal chequen bien el dato y que Dios los bendiga.

Serán 2000 marinos los que harán las veces de policías municipales en el sur de Sonora, 300 en Guaymas y Empalme, 500 Hermosillo, 400 Cajeme, 300 Navojoa y 300 para remplazar faltistas en Sonora, así las cosas amigos lectores se “marinisa” la policía municipal del Sur de Sonora, será la Marina la encargada de todo en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Obregón y Navojoa, pues a ver que sale con todos estos movimientos que ordeno el señor AMLO, y si no al tiempo amigos lectores.