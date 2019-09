¡Los Dip. Locales del PRI Cajeme Rogelio y Alcala, le han quedado a deber mucho a Cajeme, brillan por su ausencia, no hay apoyo para el municipio!

Compartir ! tweet





Por Carlos “El Charly” Villegas

Hermosillo, Son.- Y de veras que mal y de malas le sido a Cajeme con sus diputados locales principalmente los del PRI Rogelio Díaz Brown y Armando Alcala, dos juniors riquitos de abolengo que les vale lo que a los cajemenses les pase, una cuidad olvidada en todos los aspectos, seguridad, empleos, servicios públicos de lo peor, con un alcalde hostigado, grillado y que no lo dejan trabajar bien como debe de ser sus mismos regidores de Morena lo traen “lazaro”, con dos regidores independientes que también se la llevan grillando y así sucesivamente, el del PAN Delgadillo el sabelotodo de los números que no le dan.

Y así el del PRI Emeterio Ochoa agachado y dado totalmente a la administración por órdenes del diputado Rogelio Díaz Brown su jefe y padrino político, pobres cajemenses les toco bailar con la más fea en esta triste y gris administración de la disque 4ta Transformación que toda vía no llega a los cajemenses.

Cada día están delo peor allá en Ciudad Obregón, Sonora, y nos preguntaban ayer algunos cajemenses que me tocó ver ella llegada de AMLO a Sonora y los diputados locales del PRI que han hecho por Cajeme, Armando Alcalá y Rogelio Díaz Brown, buena pregunta, pues nada, ellos nomas están viendo adelante políticamente y dicen que ya Armando Alcalá anda en plena campaña buscando afanosamente ser el próximo candidato del PRI para la alcaldía de Cajeme en el 2021.

Y así sucesivamente Rogelio Díaz Brown está esperando luz verde de Manlio para también hacer el uno-dos con Sylvana Beltrones que en caso de que no sea Sylvana la candidata del PRI a la gubernatura de Sonora Manlio querrá que sea Rogelio, pero jamás será el “Potrillo” Pompa, así lo dicen los mismos diputados locales, dicen que por ahí se le salió al “Roger” decir que cualquiera seria del PRI menos el “Potrillo” Pompa, porque Manlio no lo quiere y aunque su pariente la “gober” lo apoye en México Manlio negociaría para que fuera Sylvana o ya de perdis el “Roger” el candidato del PRI a la gubernatura de Sonora en el 2021.

Y así eso es todo lo que buscan estos diputados chambistas locales del PRI por Cajeme, porque la gran verdad no han hecho nada por el municipio y si no díganme que han hecho por Cajeme, nomás nada como los pescados, nada y nada, es todo amigos lectores hasta la próxima columna “CUENTOS QUE NO SON CUENTOS”