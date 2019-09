¡En México ordena AMLO investigar a fondo tragedia del ABC Sonora, Eduardo Bours, Ernesto Gándara, Abel Murrieta en la mira!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y sigue la mata dando para Sonora, ya el señor presidente de la republica acaba de ordenar una gran investigación a fondo y definitiva para castigar de verdad a los culpables de la gran tragedia que conmovió a Sonora, el ABC.

Se sabe de muy buenas fuentes que el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo, el ex alcalde de Hermosillo Ernesto “El Borrego” Gándara y el ex procurador de justicia de Sonora Abel Murrieta Gutiérrez están en primera lista de esta gran investigación que ya tiene la FGR en sus manos y que ahora se presiona a la suprema corte de justicia de la nación para que emita las ordenes de aprehensión correspondientes y se les ejecute todos los que fueron responsables de la gran tragedia de Sonora el ABC.

Y pues dicen que ahora si se actuara sin proteger a nadie y que pronto caerán los culpables y responsables, así se dice en los pasillos de las oficinas más refrigeradas del país en el Palacio Nacional, así que aguas porque se le puede caer al “Borrego” Gándara sus aspiraciones por tercera vez para ser el próximo gobernador de Sonora y dicen que por eso se le acaba de caer a Eduardo Bours la secretaria general del PRI con su gran amigo “Alito” el nuevo presidente del PRI nacional, inclusive Bours ya de perdis iba ser nombrado secretario de organización del PRI nacional y a causa de lo que viene en el ABC quedo fuera.

Así que aguas, porque viene muy dura la quema para Sonora, el caso es que Sonora será noticia en los próximos días a nivel nacional y hasta internacional, Y si no al tiempo amigos lectores.