Téllez descarta contender gubernatura de Sonora, palomea a Durazo

La senadora de Morena, Lilly Téllez, aseguró que no contenderá por la gubernatura de Sonora, señalando que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sería un buen perfil para asumir tal cargo para la elección estatal del 2021.

“Yo no competiré por ese cargo, no está en mi interés personal ni profesional. Creo que Alfonso Durazo sería un excelente gobernador de Sonora si decide postularse”, apuntó.

En el pasado, el funcionario había calificado como “especulaciones” los señalamientos de que buscaría aspirar por la gubernatura de ese estado.

Distintos medios nacionales habían vinculado a Téllez con ese puesto, donde la legisladora ha rechazado en varias ocasiones dicha pretensión.