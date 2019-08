Politica Regional

Compartir ! tweet





La gente en Cajeme quiere resultados en combate a inseguridad: Ex Procurador Abel Murrieta

“Si no hay buenos resultados Durazo, deberá asumir la responsabilidad del fracaso”,

Imponer a un militar como titular de la SSPM hubiera ido contra el Art. 115 de la Constitución

Seguramente Durazo evaluó eso y optó por no meterse en líos ante cualquier demanda

“La sociedad sonorense quiere resultados en el combate contra la delincuencia organizada, sin importar quién esté a cargo de esta lucha”, afirmó ayer el Ex Procurador General de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez.

Si no hay buenos resultados, añadió, será el secretario federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien deberá asumir la responsabilidad del fracaso”, indicó a ser entrevistado vía telefónica por el programa Proyecto Puente.

«Que lleguen los militares es una esperanza para los sonorenses, a mediano plazo no es la solución; la solución es tener policías estimulados, establecer verdaderas policías y el estado no han invertido para que crezcan estas corporaciones, ni siquiera invierte en lo más elemental», puntualizó.

Así que mas claro ni el agua lo externado por el también diputado local y ex secretario de Seguridad Publica en el trienio del alcalde Raúl Ayala Candelas, en tanto que otro reconocido abogado nos afirmaba ayer que de haberse impuesto a un militar como titular de la SSPM en Cajeme, o en otros municipios, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, estaría violando flagrantemente el Articulo 115 Constitucional.

“A lo mejor por eso Alfonso Durazo recapacitó y entendió que no podía imponer a un militar en ese cargo, pues cualquier ciudadano en uso de sus facultades como tal pudiera haber denunciado este atropello ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violentarse el Articulo 115 Constitucional que regula y protege a los municipios”, nos dijo nuestro amigo abogado.

Pero en fin, que bueno que solo se optó por nombrar a un militar en la dirección operativa de la Secretaria de Seguridad Publica Nacional, aunque la SSP Federal lo está mandando a una guerra sin fusil, pues es inobjetable la carencia de suficientes patrullas, habiendo un desaire y olvido de manera total en ese sentido por parte tanto de la Federación como del Gobierno del Estado.

Retomando el tema, tras anunciarse los cambios en Seguridad Pública de Cajeme, el acalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado aún no tiene claro quién estará al mando de la corporación policiaca: si el comisario Francisco Cano Castro o el militar en retiro Jorge Manuel Solís Casanova.

“Ya lo revisaríamos, ya lo revisaríamos, claro que sí”, respondió la primera autoridad municipal, cuando un reportero le preguntó si el miembro de las fuerzas castrenses estará entonces bajo las órdenes de un agente policiaco.

Mientras tanto, “Él (Solís Casanova) sigue participando en una corporación de carácter civil al mando del presidente municipal de Cajeme“, enfatizó el edil, quien agregó que desde hace días colabora en la dependencia.

El ajuste de último momento, alegó Mariscal Alvarado, se debe a que cada municipio tiene situaciones distintas y se decide de acuerdo a la autonomía municipal, pero que se trata de la participación de fuerzas expertas en apoyo a la estrategia de seguridad.

Por la mañana, las especulaciones eran en torno si la propuesta del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pasaría por Cabildo, pero la duda se despejó al revelarse que el coronel de infantería no asumiría la titularidad.

Inicialmente Solís Casanova fue la propuesta para relevar a Cano Castro, de acuerdo a documento de la reunión de Guaymas, pero al final quedará como director operativo, puesto vacante, como lo anunció el alcalde en su cuenta de wuitter.

“En el equipo de trabajo de la @ssp_cajeme, le damos la bienvenida al Coronel de Infantería Jorge Manuel Solís Casanova, quien fungirá como Director de Seguridad Pública: Titular de Policía y Tránsito Municipal”, compartió ayer por la tarde.

El edil morenista negó que con la incorporación de elementos del Ejército y la Marina se vaya a militarizar la región y sobre las reacciones que pudieran traer los cambios, aseguró que “traemos nuestra ofensiva, nuestra estrategia y contamos con el apoyo de las fuerzas federales”.

Al tomar posesión de manera oficial, el Presidente Municipal le instruyó a trabajar en la prevención del delito reforzando con acciones de proximidad social y fomentando una cultura de la legalidad en la sociedad, cumpliendo con el Bando de Policía y Gobierno.

«Hay una coyuntura histórica que tenemos que aprovechar, es necesaria la coordinación de los tres niveles de gobierno, es por ello que sumamos a nuestro equipo de trabajo al Coronel de Infantería, porque con su trayectoria vamos a trabajar reforzando las leyes y reglamentos actuales cumpliendo con una cultura de la legalidad», expresó.

Asimismo, dejó en claro que estas decisiones van con la misma línea del Gobierno Federal, la cual tiene como objetivo trabajar en la construcción de la paz de Cajeme, Sonora y México.

El Director Operativo, Jorge Manuel Solís Casanova, se comprometió a atender las instrucciones del Presidente Municipal, trabajar en reforzar la cultura de la denuncia y llevar acciones de la mano con el personal operativo para mostrarle resultados positivos a la sociedad.