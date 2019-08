Sí Padrés es absuelto, será bienvenido al PAN: Ernesto Munro

Compartir ! tweet





Cualquier ciudadano de buena voluntad es bienvenido al Partido Acción Nacional (PAN), inclusive el ex gobernador Guillermo Padrés Elías, consideró Cecilia Romero Castillo.

La secretaria adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul descartó sin embargo que el ex mandatario de Sonora se haya acercado a la dirigencia nacional para buscar su reingreso al partido.

Cabe recordar que el ex gobernador de Sonora estuvo preso dos años y en el ínterin la Comisión de Justicia del CEN panista, que presidía Luis Felipe Bravo Mena, le suspendió sus derechos como militante en octubre 2016, mientras se llevaban a cabo las investigaciones judiciales en su contra.

Romero Castillo comentó que “todos los que quieran venir son bienvenidos, pero no necesariamente el número es importante y con respecto a cualquier persona que esté afiliada al PAN o que haya estado afiliado al PAN y que no haya completado trámites en algún momento cuando tuvimos el año pasado el refrendo, estarán abiertas las puertas para que reingrese o regresen aquellos que se fueron”.

Ernesto Munro Palacio, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora recordó que el caso de Guillermo Padrés está siendo procesado por la autoridad competente y él mismo (Padrés Elías) tiene la inteligencia, la experiencia y la prudencia para esperar el resultado y cuando así suceda seguramente él tomará una decisión, en uno u otro sentido.

“Lo que quiere decir que si tiene sus derechos a salvo y quiere volver a ser miembro activo del PAN, lo puede hacer porque nada legalmente se lo puede impedir, pero si decide que no, simplemente no lo va a hacer”, acotó.

Reiteró que finalmente será el tiempo el que defina si Padrés es culpable o inocente; “es conocido que pasó dos años injustificados en la cárcel, y la comisión de justicia del CEN del PAN decidió suspender sus derechos porque podía ser culpable, pero estoy seguro que de salir absuelto, esas suspensiones quedan sin efecto”, apuntó Munro Palacio.