Marea Brava

AYER TOMA PROTESTA EL MILITAR QUE LLEGO COMO DIRECTOR OPERATIVO EN CAJEME…- Él, se llama Jorge Manuel Solís Casanova y asumió el cargo de Director Operativo de la corporación policíaca de la SSPM en Cajeme…- ESPEREMOS Y ESTOS CUATRO RAMBOS, pongan orden por estos cuatro conflictivos municipios del sur de Sonora…- TODO SEA POR LA PAZ.

AYER La Directora del CADI 1, Diana Elizabeth García Camargo entregó la obra de rehabilitación y acondicionamiento al Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) número 1, en beneficio directo para más de 90 niños. Y digo entregó, porque también ya mero se encargaba del mensaje de la Primera Dama y del Presidente Municipal, pues cuando le dieron la palabra, se extendió de una manera, que hasta yo tuve miedo de que me quitara la cámara para tomar ella misma las fotografías.

Eduardo Flores

Él, Rodrigo Bours Castelo, se defiende de toda acusación, pero con una actitud que deja dudas en el aire…- Su fortuna y su manera de ser ante la ciudadanía cajemense, da pie a que otros piensen lo contrario de él, pero sí, es cierto que es un empresario exitoso y generador de empleo, lo cual no es un impedimento ante la Ley para enmendar los errores que a últimos días le han expuesto algunas autoridades municipales y de la sociedad civil…- HAY PRUEBAS PRESENTADAS, pero, serán otras las instancias las que decidan su responsabilidad ante la Secretaria de Desarrollo Urbano Municipal de Cajeme……- O PAGA, O LE CANCELAN SUS OBRAS……….-

ROSARIO ROBLES, exsecretaria de Desarrollo Social, se le acusa de ejercicio indebido del servicio público, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR)…- Los alegatos, dicen que Robles informó las anomalías al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a su sucesor José Antonio Meade…- Lo que siempre dije y se lo he dicho a varios políticos que han vivido del erario público. “Ustedes son Delincuencia Organizada”. Así lo determina la Ley de nuestra constitución. Todos los que roban en bola, se les identifica de esta manera. Lo curioso de la detención de Rosario Robles, es que dice que de todo estaba enterado el expresidente de la república, Lic. Enrique Peña Nieto…….-

SE PROCEDERA CONTRA QUIENES HICERON LA ESTAFA MAESTRA DE 5 MIL MILLONES DE PESOS……..- Por lo pronto, Robles Berlanga, ya se encuentra detenida. Ahora hay que esperar su proceso y conocer quiénes son los verdaderos culpables de este robo. Dinero, que se presume, fue utilizado para la mediocre campaña electoral del PRI a favor de José Antonio Meade………………….-

En entrevista de pasillo de Palacio Municipal, dijo se le instruyó a trabajar en la prevención del delito reforzando con acciones de proximidad social y fomentando una cultura de la legalidad en la sociedad, cumpliendo con el Bando de Policía y buen Gobierno. Solís Casanova, se compromete a atender las instrucciones del Presidente Municipal, y a trabajar en reforzar la cultura de la denuncia ciudadana, así como llevar acciones de la mano con el personal operativo para mostrarle resultados positivos a quienes así nos lo demandan……- ESPEREMOS Y ESTOS CUATRO RAMBOS, pongan orden por estos cuatro conflictivos municipios del sur de Sonora…- TODO SEA POR LA PAZ……………….-

LA DENUNCIA DE LAS TRES REGIDORAS, Carmina Islas, Rocío Lauterio y Lupita Ochoa, lleva su curso por buen camino ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, contra quien resulte responsable por el delito de incitador a la violencia o amenazas. Como ya es del dominio público, el presunto responsable, está plenamente identificado por las Redes sociales, pues es desde ahí, donde les deseó todo corazón a las tres Regidoras (que les maten a alguien de sus familias)……..- SE DICE, HAY REGIDORES INMISCUIDOS CON EL PRESUNTO.