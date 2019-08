Marea Brava

Compartir ! tweet





NO QUE NO PUES…- Siempre si aprobaron el Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2019-2021. Con tres votos en contra fue aprobado en Sesión Pública de Cabildo el día de ayer, mismo que fue analizada y avalado por unanimidad por los integrantes de la comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal.

Se aprobó el envío al Congreso Local de los estados financieros del segundo trimestre de 2019, correspondientes al Ayuntamiento de Cajeme y organismos públicos descentralizados, como la Estación Central de Autobuses «C. Faustino Félix Serna», la cual dijo el Regidor del PAN Rafael Delgadillo, que la estación se encontraba en números rojos…- Déjeme decirle mí Regidor, que se equivoca con su apreciación, pues hasta hoy podemos observar una Central de Autobuses decente, Moderna y de Primera…………. LO DEMAS ES GRILLA.

Eduardo Flores

En lo referente a OOMAPAS de Cajeme, Rastro Municipal de Cajeme, Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP) de Cajeme, Promotora Inmobiliaria de Cajeme y del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (COPRECO), continúan operando dentro de las normas que establecen el protocolo de operatividad de cada una de ellas…- Son dos que tres Regidores de la oposición, los que se llevan jorobando para acarrear agua a sus molinos…- PERO CADA QUIEN………..-

Lo más interesante y que llamó bastante la atención, fue el discurso que emitió la Regidora de MORENA Carmina Islas, quien denunció ante Regidores y público en general, ahí presente, que interpondría una denuncia contra un ciudadano que acostumbra a difundir por Redes Sociales sus inquietudes e incomodidades, quien les deseó de buen Corazón que les maten al ser más querido de su familia a ella y otras dos Regidoras, Ellas son; Guadalupe del PT y otra de Morena…- Muy por debajo de cuerda se rumora que en esta amenaza hay involucrados algunos regidores de la oposición que utilizan a este tipo de personas para acusar sin sustento legal a otros que no pregonan con sus mismos pensamientos de interés político…- !!CUIDADO!! …-

Deben tener mucho cuidado si algún Regidor o cuantos sean los involucrados en este tipo de amenazas, porque estarían enfrentando una demanda penal con todo el Poder del Estado por utilizar este tipo de sicarios de redes sociales, que se prestan para juegos perversos; quienes utilizan así las Redes Sociales para desacreditar a gente honesta y honrada con fines de lucro, podría enfrentar cargos penales graves y una sanción administrativa que va por el orden del medio millón de pesos de acuerdo a la Nueva Ley para reparar daños emocionales de integrantes de la familia del ofendido…- POR ESTA ACTUACION DE GENTE SIN PRINCIPIOS, EL Senado de la Republica y la Cámara de Diputados Federales, buscan regular todas las redes sociales con sanciones económicas muy elevadas que interpondría para su aplicación el Gobierno Federal junto a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal…-

YO ESTOY A FAVOR DE QUE SE REGULEN LAS REDES SOCIALES…….- DE ACUERDO A COMENTARIOS de funcionarios municipales, se dice que buscarán por Cielo, Mar y Tierra a este individuo para presentarlo ante la Agencia del Ministerio Publico que corresponda, para que aclare los motivos que le orillaron para difundir este deseo maquiavélico contra estas tres mujeres que son parte del Gobierno que encabeza el Maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien les dijo que les brindaría todo el apoyo para dar con el presunto responsable de esta denuncia satírica………….- POR OTRA PARTE…………..-

DESAPARECEN PROFECO-CAJEME, y con más ganas el sector comercio y todo aquel que ofrece una prestación de servicio al consumidor, abusa criminalmente con más ganas contra la ciudadanía cajemense, Quedamos totalmente desamparados todos, pues CANACO, en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, hizo una invitación a todos los consumidores a que interpongan su denuncia hasta la Capital del Estado, porque aquí, ya no hay como hacerlo; Si aquí no podían arreglarle su problema, menos en Hermosillo, pues claramente se ve que el nuevo gobierno federal, les facilita más herramientas a los comerciantes para que sigan violentado los derechos del consumidor…- VAMOS DE REVERSA CON ESTE NUEVO GOBIERNO FEDERAL……….-

Es incierto el futuro de todos los mexicanos en el año 2020. Hay que reconocer que se están viendo cosas buenas con el actual Gobierno Federal, pero, también se están visionando cosas desagradables en lo económico, lo cual pone en riesgo a nuestro país de una amanera alarmante, y todo porque el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México, no acepta que le den la contra, porque según él, TIENE SUS DATOS……….- !!AGUAS!!.

