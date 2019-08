Trabajo unido fortalece a las mujeres en Sonora: Gobernadora Pavlovich

Compartir ! tweet





* Cuentan con herramientas necesarias para seguir avanzando

* Asiste al foro “Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México”

Hermosillo, Sonora, agosto 11 de 2019.- Las mujeres en Sonora de todos los municipios, sectores laborales, sociales y étnicos tienen las herramientas necesarias para empoderarse y sobresalir como parte de la sociedad por ellas mismas, para lo cual cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al participar en el foro “Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México”, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Este foro es un espacio basado en el principio de democracia participativa, que recogerá, a través de seis mesas de trabajo, las visiones, necesidades y propuestas de las mujeres en Sonora para incluirlas en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024.

La gobernadora Pavlovich, ante mujeres representantes de etnias, profesionistas, empresarias, policías y académicas, reconoció el valor que tienen para salir adelante y con preparación desarrollar la actividad que ellas quieran; además las conminó a seguir trabajando por más oportunidades en los ámbitos en los que se desempeñan.

“Tenemos que ir un paso más adelante, para que no nos vayan ciertos estereotipos alcanzando, yo confío mucho en que muchas están preparadas, y también ¿por qué no? Si quieren seguir en el hogar lo hagan, pero de una manera libre, porque quieren estar ahí, y no porque las mande un hombre u otra mujer”, aseveró.

Nadime Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, resaltó el trabajo que el Gobierno del Estado ha hecho en Sonora para promover el respeto a los derechos de las mujeres, y la erradicación de la violencia de género.

“Saludo con mucho respeto a la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora constitucional del estado de Sonora, primera mujer en cuyas manos ha recaído la alta y honrosa responsabilidad de dirigir este estado, agradezco su hospitalidad gobernadora, estoy segura del compromiso de su gobierno con la garantía de los derechos de las mujeres”, señaló.

Blanca Luz Saldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, informó que se están construyendo las bases para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, con el objetivo de lograr una igualdad completa en la entidad.

“Como nunca el Instituto Sonorense de las Mujeres, en el gobierno de Claudia Pavlovich, está construyendo un carril para la prevención, atención, sanción, y erradicación de la violencia, y un carril para la institucionalización de la perspectiva de género, construyendo todo lo necesario para que la igualdad sustantiva sea viable, posible, y concreta para Sonora”, indicó.

María Wendy Briseño Zuloaga, diputada federal, declaró que para que se dé una igualdad efectiva hacia las mujeres, es necesaria la conjunción de esfuerzos de todos los órganos de gobierno, así como de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Estrategia que nos involucra a todas y a todos, para alcanzar la igualdad sustantiva, y para responder en el plano internacional, porque México tiene compromisos que ha suscrito, y nacional para garantizar un ejercicio efectivo de derechos hacia las mujeres, adolescentes y niñas mexicanas”, comentó.

Presentes: Miguel Pompa, secretario de Gobierno; Celida Teresa López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo; Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Luis Mario Rivera Aguilar, presidente del Congreso del Estado de Sonora; Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia del Estado; y Jorge Taddei Bringas, delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora.