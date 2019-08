Concluyen cursos de verano en el centro comunitario del Etchoropo

Compartir ! tweet





HUATABAMPO.- Concluyen cursos de verano que se dieron en los centros comunitarios, ahora toco el turno para la comunidad del Etchoropo, en donde se tuvo un programa en la cancha pública de la comunidad.

Siendo el secretario del ayuntamiento, Miguel Ángel vega Martínez, el encargado de transmitir el mensaje a nombre del presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, en donde resalto el trabajo y esfuerzo que pusieronlas colaboradoras del centro comunitario y personas que asistieron.

“Sin lugar a dudas esta administración cuenta con funcionarios comprometidos y dispuestos a servir a la ciudadanía en general, ya que no importando que fueran vacaciones, el personal de los centros comunitarios se quedaron a trabajar, abriendo todos los días, lo que permitió que la ciudadanía aprovechará estos espacios”, comentó.

Logrando el objetivo, que fue por un lado, que estos espacios fueran utilizados en vacaciones y no permanecer cerrados y por otro, el que las personas aprendieran manualidades, lo que les servirá para poder auto emplearse y así generar entradas de dinero para bien de la familia.

Estando presente el profesor, Carlos Balderrama Corral, director de desarrollo social y Bertha Álvarez Salas, coordinadora de centros comunitarios, quienes explicaron que los trabajos fueron supervisados con regularidad, acercando todo el material que hiciera falta, esto para que los asistentes a los cursos no gastaran en ello.

Por su parte, Tania Urías, encargada del centro comunitario explicó que dentro de los cursos que se impartieron, está el de bordado en manta, pintura en tela, molduras de yeso, trabajos con material reciclado, cursos de computación, pláticas de higiene personal y medio ambiente, así como juegos didácticos con loterías.

Exponiendo los trabajos en esta clausura en donde todos los asistentes los pudieron observar, comprobando con ello que si se trabajó en vacaciones, esto mientras señoras realizaron bailes, cantaron y expresaron poesías, amenizando con ello la tarde. #EstamosTrabajando