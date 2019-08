Entrega Gobernadora modernización de carretera y apoyos en la sierra

Compartir ! tweet





* Realiza gira de trabajo por San Pedro de la Cueva, Soyopa, y Ónavas

San Pedro de la Cueva, Sonora, agosto 6 de 2019.- Con la modernización de carreteras y centro de salud, así como entregas de obras de pavimentación, acciones de vivienda y becas escolares, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano benefició a habitantes de San Pedro de la Cueva, Soyopa y Ónavas.

En gira de trabajo por estas comunidades, la mandataria estatal destacó que le ha dado cuatro vueltas a la entidad, recorriendo sus municipios y comunidades manteniendo un contacto cercano con la ciudadanía para generar más y mejores oportunidades de desarrollo.

“Siempre les he dicho, para mí no hay municipios grandes ni pequeños, le he dado ya cuatro vueltas al estado, y lo haré y lo seguiré haciendo, porque es mi obligación estar en contacto con todos ustedes, decirles que hay que seguirle echando ganas, hay que seguir luchando, que hay que seguir trabajando”, concluyó.

Así mismo, reafirmó su compromiso de seguir atendiendo las necesidades de los sonorenses como la modernización de la carretera de San Pedro de la Cueva-San José de Batuc, obra añorada por los pobladores de la zona, y que hoy es una realidad.

“Estoy muy contenta porque estamos haciendo acciones sensibles, acciones que nos acercan a la gente y a quienes más lo necesitan; la obra es muy importante sin duda, la conectividad, que vayamos y atendamos esos grandes temas que son las grandes obras carreteras”, compañía de los presidentes municipales de cada localidad, así como el titular de la Junta de Caminos de Sonora, Manuel Gil Ibarra Salgado.

Acompañada por Edna Yahve Rubal Encinas, presidenta municipal de San Pedro de la Cueva; Elia Sallard Hernández, directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; y Yazmina Anaya Camargo, directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo, la gobernadora entregó acciones de vivienda, para beneficio de los pobladores, con cuartos rosa, tinacos, y láminas de cemento, además estudiantes se vieron beneficiados con la tercera entrega de becas a alumnos de escuelas públicas de primaria y secundaria del ciclo escolar 2018-2019.

En Soyopa la gobernadora entregó la obra de pavimentación de la calle Luis Donaldo Colosio, y visitó la casa de la señora Francisca Acevedo, de 84 años de edad, beneficiada del programa Cuarto Rosa, ella y su hija Alba Elena agradecieron a la mandataria estatal por hacer posible contar con una habitación más segura, y que mejora su calidad de vida.

En conjunto con Alberto Isaac Mujica Jaime, presidente municipal de Soyopa, la gobernadora Pavlovich entregó becas a estudiantes de primaria y secundaria por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo, así como acciones de vivienda como cubetas de impermeabilizante, sacos de cemento y lámina, para las familias del municipio.

Ante habitantes de Soyopa, la gobernadora Pavlovich destacó que, a casi cuatro años de gobierno, lleva cumplidos 79 compromisos de los 100 que realizó en campaña, y a esto se han sumado necesidades como entrega de ambulancias, mejoramiento de Centros de Salud Rurales, escuelas y más acciones.

Para finalizar la intensa gira de trabajo, la gobernadora Pavlovich visitó el municipio de Ónavas, donde entregó junto a la alcaldesa Elodia Guadalupe Carltón Avilés las instalaciones remodeladas del Palacio Municipal, para brindar una atención digna a los ciudadanos que acudan a realizar algún trámite, así como becas a estudiantes de nivel básico, y acciones de vivienda, entre tinacos, láminas, y sacos de cemento.